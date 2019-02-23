Обращение Президента Республики Молдова к гражданам страны в связи с парламентскими выборами 24 февраля

Уважаемые граждане Республики Молдова!

Подходит к концу очередная кампания по выбором Парламента нашей страны. К сожалению, эта кампания была одной из самых грязных за всю нашу историю. Лишь немногие политические силы искренне пытались донести до избирателей свои программы преобразования страны. Представители многих партий на протяжении всей кампании упражнялись в поливании грязью своих оппонентов.

Однако, какой бы ни была предвыборная кампания, в выборах высшего законодательного органа страны должен участвовать каждый гражданин Республики Молдова. Это единственный способ для каждого из нас изменить нашу страну, выбрать во власть тех представителей, которые будут принимать законы, важные для каждого из нас, для Молдовы. Если вы в день выборов не воспользуетесь своим правом голоса – обвинять во всех неудачах можно будет не власть, а только самих себя.

Мы знаем, что некоторые политические конкуренты пытаются, используя разные методы, повлиять на ваш голос. Кого-то пытаются подкупить, кого-то запугать увольнениями и другими карами. Не бойтесь никого! Помните, что никто не вправе требовать от вас сфотографированного бюллетеня или других свидетельств вашего голосования. Это является нарушением нашего конституционного права на тайное голосование и тягчайшим преступлением. Не участвуйте в беззаконии и не вовлекайте в него других!

Обращаюсь к сотрудникам государственных учреждений и правоохранительных органов. Знаю о том давлении, которое оказывается на вас в преддверии выборов. Помните о той высокой ответственности, которую накладывает на вас ваша работа и служба.

Верю, что эти выборы положат конец хаосу и бездарному правлению в нашей стране, и приведут к созданию нового правительства патриотов и профессионалов. Верю, что государственники, которые завтра одержат победу на выборах, положат начало новой стране, сделают Молдову по-настоящему независимой, процветающей страной, с развитой экономикой и решёнными социальными проблемами, открытой для всех наших партнёров как на Западе, так и на Востоке.

Помните, каждый голос – решающий.