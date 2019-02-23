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Общество
В центре Кишинева прошла акция протеста: Люди выставили обувь уехавших за границу родственников
23.02.2019

Сегодня в Кишиневе прошла необычная акция протеста. Протест был мирным и «молчаливым».

Таким образом участники акции выразили свой протест мерам, предпринятым властями РМ, которые затруднят волеизъявление молдавской диаспоры на предстоящих парламентских выборах. Участники протеста выразили солидарность с людьми из молдавской диаспоры, которые уехали из-за бедности, и теперь им предстоит пройти сотни и тысячи километров, для того того чтобы проголосовать, так же участники протеста выражают свою поддержку тем, у кого истек срок действия паспорта и которые не смогут проголосовать из-за этого.

Участник акции протеста принесли обувь своих родственников, которые уехали за границу и больше не вернулись в страну.

«Люди уезжают из этой страны, оставляя разбитые души. Они оставляют годы позади, оставляют родителей, которых они видят реже, и в наиболее болезненных случаях, оставляют своих детей на время, когда они все могут быть вместе. Они уходят с надеждой, что вернутся. Но этого, как мы уже знаем, не бывает», — заявили организаторы протеста Алёна Ротару и Елена Друца.


 
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