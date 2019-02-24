Знакомьтесь: Новый посланник Израиля

– Я видел вас летом, официально еще не приступившего к исполнению обязанностей, на торжественном приеме в Кишиневе. Он был организован посольством Израиля в РМ по случаю Дня Независимости вашей страны.

Вы тогда впервые посетили Молдову?

– Нет, несколько лет назад меня как научного работника пригласили сюда для участия в меж- дународной конференции по проблемам толе- рантности. Это мероприятие было организовано МИДЕИ и Еврейской Общиной Молдовы. Тогда я даже не думал, что вскоре приеду сюда в качестве посланника «Натива».

Первые впечатления?

Здесь живут очень симпатичные, доброжелательные люди, которые, несмотря на проблемы и трудности, не теряют оптимизма.

– Каковы ваши служебные функции?

– Я – директор Израильского культурного центра (ИКЦ) «Натива» при представительстве посла нерезидента Государства Израиль в Молдове. В моих глазах это как открытое окно, через которое можно взглянуть на мою страну. Познакомиться с ее богатой историей, культурой и, одновременно, прикоснуться к современным технологиям, ставшими нашей второй визитной карточкой. Поэтому, кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить всех интересующихся граждан РМ в наш молодежный клуб «ЦОФИМ», на курсы изучения иврита и другие мероприятия ИКЦ.

На мне также межрегиональные обязанности по линии «Натива», связанные с консультациями для желающих выехать в Израиль. К нам могут обратиться не только граждане Молдовы, но и, например, жители украинских городов. К слову, опубликуйте пожалуйста электронный адрес, по которому они могут с нами связаться pniot@nativ.gov.il

А консульский прием – в компетенции консула, который будет приезжать по мере необходимости.

– Планами поделитесь?

– С удовольствием. Среди новых проектов Израильского культурного центра – большие мероприятия, посвященные конкурсу Евровидения, который на этот раз, как известно, будет проходить в Израиле. У нас в ИКЦ можно будет увидеть не только прямую трансляцию, но и поболеть вместе с аудиторией израильских культурных центров в Киеве, Одессе, Харькове. Мы планируем провести до этого события и свое «евровидение» – конкурс местных исполнителей из числа друзей и активистов ИКЦ. Как и на Земле Обетованной, широко отметим 110-летие Тель-Авива, первым мэром которого был уроженец Бессарабии Меир Дизенгоф. Проведем фестиваль иврита – возрожденного языка.

...Дмитрий Курс любит чтение, но времени всегда не хватает. Тем более, что недавно в его семье произошло счастливое событие – родился сын, а дочке уже 3,5 года. Счастливый отец, увлекающийся историей и путешествиями, мечтает, как будет в выходные дни гулять по родной стране и познавать ее вместе со своими детьми. Он считает, что Израиль как объект туристического знакомства нужно оценивать не в длину и ширину, а в сочетании прошлого и духовности с современностью и прогрессом. Поэтому традиционный вопрос: «К вам, чтобы все посмотреть, стоит выбраться на неделю или на целых 10 дней?» кажется Дмитрию несерьезным.

Он советует друзьям и знакомым приехать на подольше, предупреждая, что после посещения маленькой страны с огромной историей у них потом не раз возникнет желание снова посетить Землю Обетованную.

Как любитель истории Дмитрий предвкушает и знакомство с историческими достопримечательностями Молдовы, уроженцы которой внесли весомый вклад в развитие Государства Израиль. Нам остается пожелать новому посланнику удачной каденции, во время которой он сможет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов.

Напомним, что «Натив» – правительственное бюро Израиля по связям с европейскими евреями, оказывающее им помощь в репатриации. В девяностые годы «Натив» возглавлял Яков Кедми – общественный деятель, которого хорошо знают на постсоветском пространстве, в том числе и Молдове. А позже (с 2007-го по 2016-й) этой структурой руководила дочь уроженцев Бессарабии Наоми Бен-Ами. В нашей общине ее знали, как Посла Израиля в Украине и Молдове (с 2003-го по 2007-й), она нередко бывала в Кишиневе. Стала лауреатом всеукраинской премии «Женщина третьего тысячелетия» и была награждена молдавским Орденом Почета.

Илья Марьяш ("Наш Голос")

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