Уникальную могилу сына вождя сербского народа на Армянском кладбище могут снести и построить на ее месте склепы для современных богачей

Проблемы с этим захоронением были и более 100 лет назад, но редкой архитектуры памятник начала XIX века выстоял.

Центральное или, как его называют в народе, Армянское кладбище каждый год теряет старые захоронения. Их сносят, чтобы построить новые склепы, установить надгробные плиты для современных чиновников и бесславно ушедших богатых людей. Пока еще по Армянскому кладбищу водят экскурсии – туристам показывают захоронения известных людей прошлого и настоящего.

Но скоро, похоже, смотреть на кладбище будет нечего. И в отличие от французского, львовского и т.п. наше Армянское кладбище интерес будет представлять разве что для родственников безвестных богачей, у которых хватило денег, чтобы снести могилы знаменитых личностей.

Не щадит время и могилу Алексея Черного в Кишиневе. С каждым годом памятник разрушается все больше. А современные захоронения все ближе к могиле сына вождя сербского народа. Мы отыскали этот памятник на Армянском кладбище, он незаслуженно забыт.

А между тем, Алексей Черный был известной личностью. Вот что о нем сообщают «Кишиневские Епархиальные ведомости» в №№44-45 от 30 октября-6 ноября (по старому стилю – прим.авт.) 1911 года:

К могиле сына вождя сербского народа водят экскурсии

«Могила Алексея Черного в Кишиневе. Среди забытых могил местного христианского православного кладбища, недалеко от кладбищенской церкви, красуется скромная мало кому известная могила сына родоначальника сербской королевской династии и дяди нынешнего сербского короля Петра I – Алексея Черного Карагеоргиевича, имя которого история не сохранила. Алексей Черный выехал из Сербии и поселился в Кишиневе в н. 20 х гг. XIX века. В 1831 г. Алексей Черный внезапно заболел и умер на 33 году жизни.

Памятник на могиле покойного изображен в виде четырехугольного обелиска, составленного из местного ракушечника. На одной стороне памятника имеется надпись: «Здесь погребен поручик лейб-гвардии Алексей Черный – сын вождя сербского народа: умер на 33 г. от рождения» Надпись на другой стороне гласит: «Погребен в 1831 г. На третьей стороне имеются стертые инициалы, которые трудно разобрать.

На 4-й стороне изображено всевидящее око и атрибуты королевского достоинства. О могиле никто не заботится, и памятник приходит в разрушение. Не так давно могилой заинтересовался бессарабский губернатор граф И.В. Канкрин, по распоряжению которого с памятника были сняты фотографические снимки, препровожденные сербскому королю Петру Карагеоргиевичу. Памятник нуждается уже в реставрации. Хорошо бы ракушечник заменить мрамором. Найдется ли у сербских патриотов Бессарабии достаточно внимания к этому делу? Памятник следовало бы поддержать: его архитектура сама по себе интересна».

А ведь могиле без малого 200 лет! Пока памятником заинтересовался только сербский генеалог Владимир Филодор, он собирает сведения о своих соотечественниках, в том числе, и тех, кто жил в нашем крае. Возможно, найдутся и средства на реставрацию уникального захоронения. Только с нашим отношением к истории, архитектуре, местам последнего приюта, есть опасность, что реставрировать будет уже нечего. Остается только надеяться, что это не произойдет, и уникальный памятник первой половины XIX в. навсегда останется на Центральном кладбище.

АЛЛА ЧАСТИНА,

ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ