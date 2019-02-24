Алина Руссу: Мы делаем все возможное, чтобы выборы были хорошо организованы и позволили гражданам Республики Молдова реализовать свое право голоса

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу рассказала о количестве избирательных участков, открытых для диаспоры на парламентских выборах, об избирательных бюллетенях, о том, как объясняется частое наличие в избирательных списках умершихлюдей, и как это влияет на результаты выборов, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Г-жа Руусу, насколько соответствует количество избирательных участков, открытых для диаспоры, реальным потребностям наших граждан за рубежом?

А. Р.: Если сравнить с президентскими выборами 2016 года, то на нынешних парламентских выборах открыто на 23 участка больше. Всего за пределами страны открыто 123 избирательных участка.ЦИК открывает избирательные участки за рубежом по предложению правительства и в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и европейской интеграции, в зависимости от ряда критериев. При открытии участков следует учитывать не только то, что мы предлагаем, но и определенные обстоятельства. В некоторых государствах законодательство ограничивает властям других стран возможности для открытия избирательных участков, как например Канада или Германия. Например, в Канаде мы хотели открыть три избирательных участка: в Оттаве, Монреале и Торонто, но в итоге смогли открыть только избирательный участок при Посольстве в Оттаве. Мы знаем, что ожидания наших граждан очень высоки, и мы делаем все возможное, чтобы выборы были хорошо организованы, и позволили гражданам Республики Молдова реализовать свое право голоса.

T.: Достаточно ли количество избирательных бюллетеней, распределенных по зарубежным округам?

А. Р.: Очень важно подчеркнуть, что при установлении максимального количества бюллетеней для избирательного участка учитывается хорошая организация и проведение избирательного процесса. По сравнению с предыдущими годами, в этом году было распределено больше избирательных бюллетеней. За границуотправлено около 1 981 200 экземпляров. В каждый участок распределено до пяти тысяч экземпляров бюллетеней одного вида.Учитывая, что помимо очередных парламентских выборов, у нас проходит консультативный референдум по двум вопросам, избиратели получат по четыре бюллетеня. Члены бюро избирательного участка за пределами страны будут работать с 20 тысячами бюллетеней. Также, гражданам, получающим четыре бюллетеня, потребуется больше времени для голосования. ЦИК распределил максимальное количество бюллетеней, предусмотренное законом. Для надлежащего проведения выборов, помимо увеличения количества бюллетеней на избирательных участках за рубежом с трех до пяти тысяч, ЦИК увеличила и количество операторов на участках с наибольшим количеством избирателей.

T.: Какова процедура в случае, если на некоторые избирательные участки за рубежом явится больше избирателей и бюллетеней не хватит?

А. Р.: Для этих целей ЦИК разработала и ввела приложение diaspora.voteaza.md, с помощью которого можно узнать три ближайших участка и их загруженность. Ранее, в день голосования бюллетени перевозились из менее востребованных участков. Теперь это запрещено законом. На всех бюллетенях напечатан номер избирательного округа и участка. Это сделано для обеспечения безопасности процесса голосования и исключения любых попыток фальсификации выборов. Я и мои коллеги из ЦИК призываем граждан воспользоваться означенным приложением, и отправиться голосовать на менее загруженные участки.

T.: Преодолены ли проблемы, связанные с документами, на основании которых могут проголосовать граждане за рубежом?

А. Р.: Избирательное законодательство очень точно и прямо говорит, на основании каких документов гражданин Республики Молдова может осуществлять свое право голоса. В стране избиратели могут голосовать с удостоверением личности, временным удостоверением личности или матросской книжкой. За рубежом молдавские граждане могут голосовать на основании паспорта или матросской книжки. Все эти документы должны быть действительными. Нам понятно недовольство некоторых граждан, которые по той или иной причине не смогли вовремя оформить свой молдавский паспорт. С другой стороны, считаю, что связь между государством и гражданином осуществляется именно на основании действительных удостоверений личности. Поэтому каждый гражданин, который находится за границей, и при этом хочет воспользоваться правами молдавского гражданина, должен иметь все удостоверения личности в порядке. Со стороны определенных конкурентов на выборах некорректно спекулировать на этом вопросе и призывать ЦИК к несоблюдению законодательства. Наша миссия – организовать справедливые и корректные выборы путем создания абсолютно равных условий для всех граждан. Ни один избиратель на территории Республики Молдова еще не смог осуществить свое право голоса с просроченным удостоверением личности.

Т.: Что вы можете сказать о том, как будут голосовать граждане Приднестровья?

А. Р.: Для избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра, муниципия Бендер и некоторых населенных пунктов района Кэушень организовано 47 отдельных избирательных участков на территории, находящейся под конституционной юрисдикцией центральных органов публичной власти. Таким образом, эти избирательные участки созданы специально для избирателей с правом голоса из двух одномандатных округов №47 и 48. Избиратели левобережья Днестра смогут голосовать, как любой другой гражданин на территории Республики Молдова, на основании действительного удостоверения личности, где указано место жительства. Впервые жители приднестровского региона будут представлены в молдавском парламенте двумя депутатами.

T.: Каждый раз на выборах возникают вопросы с правильностью составления списков избирателей. Решены ли на этот раз все эти вопросы?

А. Р.: Избирательные списки составлены ЦИК на основании Государственного реестра избирателей (ГРИ), который содержит информацию обо всех гражданах с правом голоса, независимо от того, проживают ли они в стране или за рубежом. ГРИформируется на основе информации, полученной из реестров других государственных учреждений, но, прежде всего, на основе информации, импортируемой из Государственного реестра учета населения, который ведет Агентство публичных услуг. Из этого реестра импортируются данные о лицах, достигших совершеннолетия, тем самым приобретая право голоса, а также обизбирателях, которые больше не являются гражданами Республики Молдова или умерли. Также агентство распределяет граждан по избирательным участкам, в зависимости от места жительства. При импорте данных из нескольких источников допускается наличие незначительных ошибок в списках избирателей, связанных с адресом или актуальностью данных о событиях их гражданского состояния, как например брак, смена имени или фамилии, смерть.Обновление этой информации происходит через реестры, принадлежащие Агентству публичных услуг, которые в настоящее время находятся в процессе модернизации при поддержке международных партнеров по развитию. После их модернизации данные будут точнее. До тех пор все граждане могут оказать нам помощь в исправлении этих данных. Это можно сделать на избирательном участке, где списки избирателей доступны в течение 20 дней до дня выборов, или в интернете на сайте ЦИК. В случае выявленных неточностей достаточно подать жалобу в избирательные органы. Ее рассмотрят в срочном порядке, в течение 24 часов.

T.: Могут ли эти неточности в списках избирателей повлиять на итоги выборов?

А. Р.: Ошибки, которые были обнаружены в списках избирателей на предыдущих выборах, не были настолько серьезными, чтобы каким-то образом повлиять на голосование или результаты выборов.

T.: Как вообще объясняется, что часто в списках избирателей появляются умершие? Это техническая проблема, или все же злой умысел?

А. Р.: Имена умерших лиц действительно могут быть найдены в списках избирателей именно по техническим причинам. Эти данные предоставляются из Государственного реестра населения. Здесь есть два важных момента. Во-первых, если человек скончался, но это событие не было зарегистрировано в Государственном реестре населения с помощью свидетельства о смерти, то лицо останется в базе данных Агентства публичных услуг в качестве гражданина с правом голоса, и впоследствии будет фигурировать в списках избирателей. Только на основании свидетельства о смерти статус умершего лица может быть изменен в реестре, а его имя исключено из списка граждан с правом голоса. Во-вторых, согласно Кодексу о выборах, списки избирателей печатаются и отправляются избирательным бюро избирательных участков за 25 дней до дня выборов. Имена людей, которые умерли после печати списков, также будут фигурировать с в них. Для повышения точности списков мы призываем избирателей проверять личные данные заранее, и требовать исключения недавно умерших родственников или знакомых, представив свидетельство о смерти. Часто в избирательных кампаниях появляются мифы и спекуляции о списках избирателей. Однако до сих пор не было доказано ни одного случая, когда кто-то проголосовал вместо умершего человека. До получения бюллетеня каждый избиратель проходит процедуру регистрации у оператора ИТ-системы, который проверяет IDNP и действительностьудостоверения личности. Таким образом, исключается ситуация, когда кто-то может голосовать вместо умершего человека. Более того, в каждом участке присутствуют и наблюдатели, представляющие различные национальные или международные организации, которые могут сигнализировать о возможной ошибке в этом отношении.

T.: Насколько эффективной Вы находите ИТ-систему, которая обеспечивает процесс голосования?

А. Р.: Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»(SIASA) – система, которая в полной мере доказала свою эффективность работы в течение последних пяти лет. Эта система известна общественности, особенно по интерфейсу, отображаемому в ходе выборов с предварительными итогами. Эта система находится в постоянной модернизации и является гораздо более сложной, чем может показаться. В этом году ЦИК предоставит широкой общественности инструмент, который на сайте учреждения будет доступен для всех граждан Республики Молдова, СМИ, наблюдателей или избирателей. Именно для парламентских выборов, которые впервые состоятся на основе смешанной избирательной системы, ЦИК разработала новый интерфейс, который в режиме реального времени будет отображать ход голосования и предварительные результаты выборов по каждому одномандатномуокругу и по стране.

T.: Теоретически, возможно ли сфальсифицировать выборы посредством атаки на ИТ-системы?

А. Р.: Категорически нет! Несмотря на то, что в день выборов может быть риск потенциальных атак, мы прилагаем максимум усилий для обеспечения полной безопасности системы. В условиях попыток атаки, может быть подвергнут опасности только интерфейс, доступный в интернете, что позволяет визуализировать данные, а не сама система. Кроме того, проведение выборов и их результаты документируются, прежде всего, на бумаге, протоколами. Таким образом, сам ход голосования не пострадает.

T.: Каковы гарантии того, что на этих выборах не будет сбоев в ИТ-системе?

A. Р.: Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»(SIASA) не может быть доступна извне третьим лицам и была подвергнута серии сложных проверок производительности и безопасности для обеспечения максимальной функциональности. Если во время воскресных выборов может произойти сбой системы, избирательный процесс в любом случае не пострадает.

T.: Госпожа председатель, Благодарим Вас за интервью.

А. Р.: А я благодарю вас за эту возможность и пользуясь случаем,хочу призвать всех избирателей, независимо от того, находятся ли они в стране или за рубежом, лучше изучать избирательныепроцессы и использовать свое конституционное право голосовать, тем самым активно способствуя укреплению демократии в нашей стране.

Андриана Кептине