Криштиану Роналду предложили кандидатом в молдавские депутаты

Многие избиратели жалуются, что не знают своих депутатов по одномандатным округам.

Команда «Exclusiv news» поспешила исправить эту ситуацию и познакомить граждан с кандидатами по одномандатным округам. Ребята пошли «в народ» и показали фотографии депутатов и не только, чтобы понять, люди разбираются в этой теме или нет.

Результат оказался ошеломляющий: в молдавский парламент без труда могут пройти рэпер Эминем, порноактириса Саша Грей, футболист Криштиану Роналду, актер Жерар Депардье и ведущий «Exclusuv news» Дмитрий Буймистру. Листовки с их портретами показали случайным прохожим, и никто не заметил подмены. Причем, некоторые граждане даже утверждали, что активно общались с этими кандидатами.

Юмористический ролик понравился большинству пользователей интернета.