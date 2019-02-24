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ПСРМ благодарит избирателей, которые вышли на голосование
24.02.2019

Представители Партии социалистов поблагодарили избирателей, которые выполнили свой гражданский долг и пришли на голосование сегодня, 24 февраля, либо в Республике Молдова, либо за границей, особенно тех, кто проголосовал за ПСРМ, передает IPN.

В ходе брифинга представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский заявил, что в ходе избирательного процесса были выявлены нарушения, которые должны быть систематизированы и оценены. Впоследствии ПСРМ выступит с оценками признания или непризнания выборов.

Секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан отметил, что сейчас идет процесс подсчета голосов, а представители формирования будут максимально задействованы для обеспечения корректности и прозрачности подсчета.

Представители ПСРМ не ответили на вопросы прессы, заявив, что вернутся с информацией позже.


 
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