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Тирасполь опроверг утверждения о своей причастности к подвозу избирателей
24.02.2019

Администрация Приднестровья опровергла утверждения о своей причастности к подвозу избирателей на выборах в парламент Молдовы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявила заместитель председателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.

"У Приднестровья свой парламент, официально мы в выборах в соседней Молдовы не участвуем, избирательных участков на своей территории не открывали. Однако, у нас проживают граждане, которые обзавелись молдавскими паспортами и имеют право выбирать парламент соседней страны. Мы с уважением отнеслись к просьбе молдавского руководства - не мешать им участвовать в голосовании. Что касается обвинений в фальсификациях со стороны некоторых молдавских партий, то власти Приднестровья к этому отношения не имеют", - сказала Антюфеева.

Представители оппозиции разместили в социальных сетях фотографии и видеоматериалы, из которых видно, что жителей Приднестровья организованно подвозят на избирательные участки в РМ на специально выделенных автобусах. Президент Игорь Додон также выразил озабоченность, что организован подвоз избирателей, а за участие в выборах жителям Приднестровья платят по $20.


 
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