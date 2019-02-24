Голосование в Молдове завершилось — первые цифры

Явка на выборах и консультативном референдуме в Молдове к 21.00 по местному времени составила, по данным ЦИК, чуть более 49%.

Свою волю изъявили 1 миллион 445 тысяч граждан Молдовы.

Голосование продолжается на некоторых участках за границей.

Нынешние выборы в Молдове десятые по счету. Их отличительная особенность в этом году — смешанная избирательная система. В парламенте Молдовы 101 депутат, 50 человек баллотируется по партийным спискам, а 51 – по одномандатным округам. Большинство в парламенте должно сформировать правительство. Избирательный порог для прохождения в парламент составляет для политических партий — 6 %, для политических блоков, состоящих из двух и более партий — 8 %.

В один день с парламентскими выборами состоялся республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предложили ответить на два вопроса:

– Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

– Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

В день голосования в Молдове и за ее пределами работали 2143 избирательных участка, из которых 47 на территории приднестровского региона, а 125 — за рубежом. В Румынии открылся 12 (плюс один по сравнению с 2016 годом), столько же и в США (плюс пять участков). В России, где находится самая крупная молдавская диаспора, в этот раз работали 11 избирательных участков, а не восемь, как это было на президентских выборах 2016 года, — по два избирательных участка в Москве и Санкт-Петербурге, а также по одному в Красноярске,

(22:20) К этому времени результаты подсчета голосов составляют: ДПМ 31.84%, ПСРМ 31.22%, Блок ACUM 16.98%, Партия Шора 10.77%. Обработано 2,91% бюллетеней.