Молдова сделала свой выбор: первые результаты голосования (ОБНОВЛЯЕТСЯ 23:48)

NEWS ALERT

(ora 23:48) Rezultatele preliminare pe circumscripția națională în urma numărării a 27% din procese verbale: PSRM – 30,09%; PD – 29,05%; ACUM – 21,25% ȘOR - 10,38%

Округ Nr17, Ниспорены: Влад Плахотнюк: 83,58%, Ион Тергуца: 8,77%, Артамонов Павел: 4,77%

Округ Nr.20, Страшены: Павел Филип: 47,45%, Игорь Гросу: 21,10%, Николета Малай: 13,76%

Округ Nr 22, Яловены: Моника Бабук: 31,46%, Вовк Ливиу: 40,21%, Ону Лидия: 19,09%

Округ Nr.34, Анений Ной: Александр Жиздан: 42,50%, Мацарин Александр: 26,27%, Георгий Балан, 22,12%

Округ Nr. 8, Флорешты: Никифорчук Евгений: 52,78%, Гроза Сергей: 22,13%, Цап Юрий:11,67%

Округ Nr.33, мун. Кишинев, пригород: Константин Цуцу: 40,52%, Андрей Нэстасе: 43,51%, Рошка Владимир: 9, 37%

Округ Nr.31, мун. Кишинев, пригород: Нова Григорий 39,36%, Николаеску-Онофрей Лилиана 33,66%, Кирилл Габурич 13,15%

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Сегодня Молдова сделала свой выбор. Голосование завершилось. Впервые в истории страны выборы проводились по смешанной избирательной системе. Одновременно с парламентскими выборами прошел консультативный референдум.

Сегодня Молдова сделала свой выбор. Голосование завершилось. Впервые в истории страны выборы проводились по смешанной избирательной системе. Одновременно с парламентскими выборами прошел консультативный референдум.

Избирательный порог для прохода в парламент составляет 6% для партии и социально-политических организаций и 8% для избирательных блоков.

Минимальный порог явки на выборы отменен.

Согласно Избирательному кодексу, в одномандатных округах победит тот кандидат, который наберет большее число голосов. Если несколько кандидатов наберут одинаковое количество голосов, окружной избирательный совет проведет жеребьевку.

Если победивший кандидат в одномандатном округе также был избран и в партийном списке в одномандатном округе, считается, что он получил депутатский мандат только в одномандатном округе и не будет учитываться при распределении мандатов на основе партийного списка.

Протоколы по итогам парламентских выборов и консультативного референдума должны поступить из окружных избирательных советов в Центральную избирательную комиссию до 26 февраля включительно. В частности, в течение 48 часов после закрытия избирательных участков.

Центральная избирательная комиссия в течение пяти дней, до 3 марта включительно, утвердит протокол об итогах голосования в стране и подготовит отчет об итогах выборов для отправки в Конституционный суд.

До 9 марта включительно или в течение пяти дней после получения документов от ЦИК, Высшие судебные инстанции должны будут подтвердить или опровергнуть законность выборов и утвердить мандаты новых депутатов.

Это только в том случае, если не будет никаких апелляций в судах. Утверждение мандатов избранных народом не состоится раньше, чем окончательное урегулирование апелляционными судами.

Что касается республиканского референдума, то Конституционный суд должен принять решение по итогам плебисцита до 14 марта.