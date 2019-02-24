Главная Влад Плахотнюк: Эти выборы прошли прозрачно, свободно и демократично Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк выступил с первыми заявлениями после закрытия избирательных участков. Председатель ДПМ заявил, что эти выборы прошли прозрачно, свободно и демократично, передает unimedia.info. «Я хочу поблагодарить граждан Республики Молдова, которые пошли и проголосовали. Одна из лучших характеристик нашей партии является профессионализм. ДПМ продолжит свои социальные проекты и начнет новые уже в следующем парламенте. Независимо от разногласий в доктринах, партии которые присоединятся должны ориентироваться только на одну цель -работать на граждан и на страну. Мы не питаем неприязни ни к одной из партий, но мы не приемлем условий», - сказал Влад Плахотнюк.

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