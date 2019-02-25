Молдавские гастарбайтеры в России не поверили, что им удастся проголосовать в Москве и... не пришли

Кажется, понятно, почему в России оказалась такой низкой явка избирателей на парламентских выборах 24 февраля.

- А меня не удивляет такая низкая явка избирателей в России! - Наталья долгое время работала в России, мы с ней обсуждали ход парламентских выборов, которые идут сегодня в Молдове. Говорили об очередях на избирательных участках в Лондоне и Франкфурте и полном их отсутствии в Москве. - Я в Москве регулярно приходила голосовать на избирательные участки и мне удалось только один раз проголосовать!

В 2014-м Наталья ходила на парламентские выборы.

- Мы пришли рано утром и стояли до трех часов дня, но так и не проголосовали! - рассказывает она. - Нас было тысячи и тысячи человек! Было очень холодно, я так замерзла, что просто не могла уже стоять!

В 2016-м Наталья пришла на избирательный участок, открывшийся в Москве, чтобы отдать свой голос на президентских выборах.

- Мы работали в тот воскресный день, - вспоминает она. - С коллегой специально пораньше ушли с работы, чтобы проголосовать. Полтора часа езды до избирательного участка! Приехали, а там опять сумасшедшие очереди! Мы какими-то тысячными там стояли. За полчаса до закрытия участка, люди, поняв, что не смогут проголосовать, начали роптать и возмущаться: «Почему нас, граждан Молдовы, лишают права голоса?!»

Из помещения избирательного участка вынесли чистую бумагу.

- Мы написали возмущенное письмо, которое подписало сотни людей, - говорит Наталья. - Писали о том, что нас лишили права голоса, что нельзя так относиться к гражданам Молдовы, вынужденным уехать и зарабатывать за границей...

Что стало с тем письмом, Наталья не знает:

- Но уверена, что сотни и тысячи граждан Молдовы, работающие в России, не поехали на избирательные участки, потому что были уверены, что опять будут огромные очереди, опять не удастся проголосовать, а терять выходной день в томительном и безрезультатном ожидании, с потерей кучи нервов и времени, никому не хочется!

ЛЕОНИД РЯБКОВ