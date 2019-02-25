ЦИК: В СМИ появилась ложная информация о фальсификации выборов

В некоторых СМИ появилась информация о якобы фальсификации выборов посредством штампирования бюллетеней.

"Мы связались с членами избирательного участка №25/5 в Кишиневе, они сообщили,что они в процессе подсчета избирательных бюллетеней и подсчитывают результаты. Согласно избирательным процедурам, на неиспользованные бюллетени ставится печать "Anulat", после чего начинается работа по подсчету бюллетеней

Согласно протоколу, по итогам сегодняшних парламентских выборов, на избирательном участке №25/5 приняли участие 725 граждан с правом голоса. На этот участок было доставлено 5444 избирательных бюллетеней, предназначенных для парламентских выборов и референдума. Неиспользованными остались 2544 бюллетеня, именно на них были поставлены печати "Anulat".

Более того, избирательный участок №1/40, на который дается ссылка - не существует

Мы неоднократно просили масс-медию не распространять ложную и непроверенную информацию, которая вводит в заблуждение граждан", - говорится в пресс-релизе ЦИКа.