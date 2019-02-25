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Политика
Александр Рар: Впереди очень долгие переговоры о создании коалиции
25.02.2019

Лидирующим партиям по итогам выборов предстоят переговоры о создании коалиции и формировании правительства, так как абсолютного лидера по предварительным итогам голосования, в парламенте Молдовы не будет.

Такого мнения придерживается политолог Александр Рар, который в рамках программы «Полюс» дал эксклюзивное интервью журналистам телеканала Accent TV.

«Если посмотреть на результаты голосования, которые сейчас в эти минуты становятся известными, то вывод очевиден: ни одна партия не набрала достаточно большое количество голосов, чтобы сформировать правительство. Поэтому впереди очень длительные, возможно, мучительные переговоры о создании коалиции. Но в этом Молдова не является какой-то уникальной страной. Посмотрите, в Европе всюду такая же ситуация – приходится партиям, которые идут на парламентские выборы, получая такие же 30%, договариваться с соперниками о том, как вести дальше страну», - полагает Александр Рар, сообщает A-tv.md


 
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