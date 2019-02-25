ДПМ не будет диктовать условия, но и не примет их в будущем парламенте

Лидер Демократической партии Влад Плахотнюк сказал после завершения голосования, что для ДПМ нет политиков или партий, с которыми формирование не согласилось бы вести диалог. Демократы не будут диктовать условия, но и не примут их в будущем парламенте, передает IPN.

Лидер демократов добавил, что еще рано говорить о политической формуле будущего парламента, но, безусловно, „каждый мандат, полученный ДПМ, будет работать для граждан”. ДПМ продолжит начатые реформы и инициирует новые. Все программы должны иметь одну цель - сделать жизнь граждан лучше.

Первый вице-председатель ДПМ Павел Филип отметил, что избирательный процесс был прозрачным, свободным и демократическим. Отмеченные отклонения не способны повлиять на результаты выборов, отметил он. Павел Филип оценил избирательный процесс в диаспоре как безупречный.

Вице-председатель ДПМ Андриан Канду осудил поведение Майи Санду и одного НПО, которые, по его словам, оказали давление на граждан, чтобы они не участвовали в консультативном референдуме, инициированном ДПМ. Говоря о голосовании в диаспоре, Андриан Канду сказал, что, как показывает опыт сегодняшнего дня, были преодолены недостатки, зарегистрированные в 2016 году.