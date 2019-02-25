Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду поблагодарили всех проголосовавших граждан

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Лидеры Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду провели брифинг для прессы в воскресенье вечером после парламентских выборов и референдума в Молдове.
Президент ДПМ Влад Плахотнюк начал с того, что поблагодарил всех граждан, проголосовавших демократически. Лидер Демократической партии также поблагодарил Демократическую партию и иностранных партнеров и организации, которые направили наблюдателей на избирательные участки. Говоря о политическом будущем страны, Влад Плахотнюк сказал, что каждый депутат ДПМ будет работать для граждан, чтобы сделать их жизнь лучше, учитывая, что все политики и партии, которые войдут в парламент, независимо от направления, ставят перед собой такую цель.
"У нас в Демократической партии нет политиков, с которыми мы что-либо не обсуждаем, у нас нет тем, которые мы не хотим обсуждать, мы не будем ставить условия, но мы не будем и принимать никаких условий". Мы хотим работать для страны и делать все, что в наших силах, на встречах с людьми", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
Выступая на брифинге, премьер-министр Республики Молдова и первый вице-президент ДПМ Павел Филип поблагодарили всех, кто участвовал в выборах и кто преуспел в этой миссии. "Оказалось, что сегодня процесс голосования был честным, свободным и демократичным", - отметил премьер-министр Павел Филипп.
"Это была очень интенсивная кампания, но очень интересная. Нам удалось часто бывать среди людей, у нас было более 5000 встреч с избирателями, и мы общались с более чем 300 000 гражданами", - сказал Андриан Канду.
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