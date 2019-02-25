Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду поблагодарили всех проголосовавших граждан

Лидеры Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду провели брифинг для прессы в воскресенье вечером после парламентских выборов и референдума в Молдове.

Президент ДПМ Влад Плахотнюк начал с того, что поблагодарил всех граждан, проголосовавших демократически. Лидер Демократической партии также поблагодарил Демократическую партию и иностранных партнеров и организации, которые направили наблюдателей на избирательные участки. Говоря о политическом будущем страны, Влад Плахотнюк сказал, что каждый депутат ДПМ будет работать для граждан, чтобы сделать их жизнь лучше, учитывая, что все политики и партии, которые войдут в парламент, независимо от направления, ставят перед собой такую цель.

"У нас в Демократической партии нет политиков, с которыми мы что-либо не обсуждаем, у нас нет тем, которые мы не хотим обсуждать, мы не будем ставить условия, но мы не будем и принимать никаких условий". Мы хотим работать для страны и делать все, что в наших силах, на встречах с людьми", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Выступая на брифинге, премьер-министр Республики Молдова и первый вице-президент ДПМ Павел Филип поблагодарили всех, кто участвовал в выборах и кто преуспел в этой миссии. "Оказалось, что сегодня процесс голосования был честным, свободным и демократичным", - отметил премьер-министр Павел Филипп.



Он сказал, что посетил несколько избирательных участков и лично обсудил с различными наблюдателями избирательный процесс.

"Я верю, что массовое присутствие международных наблюдателей докажет, что эти выборы прошли правильно", - сказал Павел Филип.



Первый заместитель председателя ДПМ также отметил, что голосование диаспоры было проведено безупречно, без каких-либо проблем, и поблагодарил дипломатические представительства и всех тех, кто занимается организацией голосования за границей. Павел Филип также поблагодарил членов ДПМ за предвыборную деятельность, а также граждан, которые участвовали в избирательных собраниях Демократической партии.



Выступая в конце брифинга для прессы, спикер парламента и депутат ДПМ Андриан Канду высказал благодарность всем гражданам Молдовы из страны и за рубежом, которые пришли на голосование, а также тем, кто проголосовал за ДПМ и кандидатов от партий в избирательных округах.

"Это была очень интенсивная кампания, но очень интересная. Нам удалось часто бывать среди людей, у нас было более 5000 встреч с избирателями, и мы общались с более чем 300 000 гражданами", - сказал Андриан Канду.



Спикер парламента также настоял на том, чтобы голосование в диаспоре проходило гладко, а также на том, что не было повторений некоторых вопросов, имевших место на выборах 2016 года. Он поздравил демократическую команду с тем, что он считает "более красивая и активная избирательная кампания".