Стали известны имена победителей в одномандатных округах

В ЦИК подвели итоги выборов в парламент по одномандатным округам. Сегодня утром 26 февраля в Центральной избирательной комиссии обнародовали имена победителей по одномандатным округам. К 7 часам утра в ЦИК обработали более 98% бюллетеней или 1 280 403 протоколов

По словам представителей комиссии, для одномандатников итоги выборов уже являются практически окончательными. В итоге по одномандатным округам досталась представителям ДПМ. За демократами в ЦИК признали победу по 22 округам. Партия социалистов проводит в парламент 12 человек. Блок ACUM получил 11 округов, партия Илана Шора выиграла в двух округах, коммунисты не смогли провести ни одного кандидата. В четырех округах выиграли пока независимые кандидаты.