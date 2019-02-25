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Стали известны имена победителей в одномандатных округах
25.02.2019

В ЦИК подвели итоги выборов в парламент по одномандатным округам. Сегодня утром 26 февраля в Центральной избирательной комиссии обнародовали имена победителей по одномандатным округам. К 7 часам утра в ЦИК обработали более 98% бюллетеней или 1 280 403 протоколов

По словам представителей комиссии, для одномандатников итоги выборов уже являются практически окончательными. В итоге по одномандатным округам досталась представителям ДПМ. За демократами в ЦИК признали победу по 22 округам. Партия социалистов проводит в парламент 12 человек. Блок ACUM получил 11 округов, партия Илана Шора выиграла в двух округах, коммунисты не смогли провести ни одного кандидата. В четырех округах выиграли пока независимые кандидаты.


 
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