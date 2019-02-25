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Экономика
Новые механизмы поощрения тех налогоплательщиков, которые расплачиваются картой
25.02.2019

И в Республике Молдова будут организованы налоговые лотереи. Министерство финансов вынесло на обсуждение общественности проект положения о проведении такого рода акций, целью которых является сокращение числа операций, осуществляемых наличными деньгами, поощрение платежей с помощью банковской карты и, соответственно, борьба с уклонением от уплаты налогов, передаёт IPN.

Лотереи будет организовывать Государственная налоговая служба, в четыре этапа, по завершении отчётного квартала. Проект также предусматривает организацию двух специальных лотерей по окончании зимних праздников и пасхальных праздников.

На каждом из четырёх квартальных этапов будут разыгрываться 40 призов по 1000 леев каждый. Размер призов, разыгрываемых в ходе праздничных лотерей, составит 1500 леев, они достанутся 20 победителям каждой из двух праздничных лотерей. Годовая сумма призов составит 220 тысяч леев.

В налоговых лотереях смогут принять участие физические лица, достигшие 18 лет и владеющие картами, выпущенными молдавскими банками. Победители будут определяться путем жеребьёвки. Будут учитываться только операции, совершённые с помощью банковской карты в течение отчётного квартала, а не предыдущего. В лотереях также смогут участвовать владельцы карт, осуществившие платежи через POS-терминалы.

Проект положения вступит в силу через месяц после его утверждения правительством и опубликования в „Monitorul Oficial”.


 
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