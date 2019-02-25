Предварительные результаты парламентских выборов 2019 года (97% голосов)

Вчера, 24 февраля, Молдова выбрала свое будущее на следующие четыре года. Впервые в истории страны выборы прошли по смешанной системе. Одновременно состоялся консультативный референдум. Таким образом, молдаване проголосовали за сокращение числа депутатов с 101 до 61.

Три партии и один избирательный блок прошли в следующий парламент. По данным Центральной избирательной комиссии, это Партия социалистов, избирательный блок ACUM, Демократическая партия Молдовы и партия "Шор".

(08:00) После обработки более 97% протоколов, ПСРМ набрала 31,47% голосов. За социалистов массово голосовали жители левобережья и Гагаузии. За блок ACUM отдали голоса 25,9% граждан с правом голоса. С небольшим отрывом следует Демократическая партия, за которую проголосвали 24,12% пришедших на выборы.

Формирование, которое возглавляет Влад Плахотнюк, массово поддержали жители Ниспоренского района, откуда родом лидер ДПМ. В то же время, большую поддержку Демократическая партия получила в Страшенском, Ново-Аненском и Каушанском районах. За партию "Шор" отдали голоса 8,5% избирателей, принявших участие в выборах, большинство из них в Оргеевском районе.

Избирательный порог составляет 6% для партии и социал-политических организаций, и 8% для избирательных блоков. Признание парламентских выборов состоявшимися не зависит от минимального порога участия избирателей в голосовании.