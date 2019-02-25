Как будет выглядеть новый состав парламента Молдовы - депутаты по спискам и по округам (98%)

24 февраля граждане Молдовы выбирали депутатов, которые войдут в новый состав парламента. Впервые голосование проходило по смешанной избирательной системе. Таким образом, 50 депутатов проходят в парламент по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Обработано почти 98% бюллетений. И так, предварительный состав нового парламента на 8 утра :

ДПМ (31 мандат):

одноименные округа

Олег Сырбу

Юрие Урзикэ

Ион Леука

Корнелиу Падневичи

Евгений Ничифорчук

Георгий Брашовски

Элеонора Граур

Николае Чубук

Людмила Гузун

Владимир Плахотнюк

Павел Филип

Александру Джиздан

Григоре Репецюк

Александру Ботнари

Геннадий Буза

Думитру Дьяков

Эфросиния Грету

По партийным спискам

Андриан Канду

Константин Ботнари

Моника Бабук

Василе Бикка

Сергей Сырбу

Владимир Чеботарь

Владимир Андроначи

Отилия Драгутану

Светлана Ротунд

Виолета Иванова

Ангел Агаче

Владимир Витюк

Игорь Погода

ПСРМ (35 мандатов)

округа:

32. Зинаида Гречанная

33. Ирина Лозован

34. Алла Пилипецкая

35. Александр Усатый

36. Александр Нестеровский

37. Олег Савва

38. Олег Липский

39. Василе Болея

40. Владимир Болея

41. Влад Батринца

42. Адриан Лебединский

43. Григоре Новак

44. Александр Джолначи

45. Кирилл Татарский

46. ​​Александр Суходоски

47. Федор Гагауз

48. Георгий Пара

в партийном списке:

49. Ион Чебан

50. Эдуард Смирнов

51. Богдан Жирдеа

52. Иван Коксал

53. Алла Долин

54. Виктор Гайчук

55. Владимир Головатюк

56. Адела Райляну

57. Корнелиу Фуркулита

58. Виктор Бологан

59. Владимир Односталько

60. Раду мудреак

61. Владимир Цуркан

62. Иван Забунов

63. Петру Бурдужа

64. Олег Тетерея

65. Татьяна Кунельчи

66. Гайк Вартанеан

Блок ACUM (25 мандатов)

по округам:

67. Мария Чобану

68. Лилиан Карп

69. Ливиу Вовц

70. Инга Григориу

71. Юрие Ренита

72. Дэн Перчун

73. Михаил Попшой

74. Андрей Нэстасе

75. Петру Фрунзе

76. Майя Санду

77. Думитру Алайба

в партийном списке:

78. Александру Слюсари

79. Игорь Гросу

80. Игорь Мунтяну

81. Октавиан Ţîcu

82. Лилиана Николаеску-Онофрей

83. Сергей Литвиненко

84. Кирилл Мотпан

85. Дину Плингуу

86. Оазу Нантой

87. Раду Мариан

88. Дойна Герман

89. Арина Спатару

90. Вероника Рошка

91. Стела Макари

Партия Шор (7 мандатов)

по округам:

92. Илан Шор

93. Марина Таубер

в партийном списке:

94. Питер Жардан

95. Мария Албот

96. Денис Уланов

97. Регина Апостолова

98. Вадим Фотеску

Независимые лица, избираемые по округам, 3 мандата:

99. Ион Гроза

100. Виорел Мельник

101. Александр Олейник