Историческая победа: Раду Албот триумфально выиграл первый крупный турнир ATP

Молдавский теннисист Раду Албот впервые в профессиональной карьере завоевал титул победителя престижного ATP-турнира, войдя в элиту мирового тенниса.

На кортах Делрей-Бич во Флориде в США Албот в финале турнира АТР Delray Beach Open в решающем сете на тай-брейке обыграл Дэна Эванса. Наш соотечественник одержал убедительную победу, отыграв матч-болы, и стал обладателем впечатляющего приза. Общий призовой фонд турнира составлял 651 тысячу долларов.

Итоговый счет сетов составил 6-3, 4-6, 7-6 в пользу Раду Албота. До решающей встречи с Эвансом Албот уверенно обошел американца Макензи Макдональда (3-6, 6-0, 6-0). В четвертьфинале турнира Албот обыграл американца Стива Джонсона (1-6, 6-3, 7-6), а туром ранее он обыграл австралийца Ника Киргиоса со счетом 6-2, 3-6, 6-3.