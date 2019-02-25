Продавец на рынке Кишинева: «Почему молдавские овощи-фрукты дороже импортных? Да некому у нас заниматься сельским хозяйством!»

Практически все сельское хозяйство страны держится на энтузиастах-фермерах, да на стариках, выращивающих фрукты-овощи на продажу.

Пошел за продуктами на «свой» рынок, что у «Флакэра». Решил чеснок прикупить. Стоят рядом три столика. На одном чеснок стоит два на пять леев, на другом — один, но за три, на третьем тоже один, но уже за пять. Разумеется, тот, что за три и два, но за пять, оказался привозным, а вот самый дорогой — это наш, отечественный!

- Почему так происходит? - спрашивают бабушку, что торгует самым дорогим чесноком. - Импортный ведь еще привезти надо, а наш, местный, далеко возить не надо...

- А потому что его мало! - отвечает бабушка Мария. - Никто его не сажает, не убирает!

- Почему?

- А некому! Села-то пустые стоят! Все разъехались, особенно молодежь. Я вот в пригороде живу, сама сажаю в огороде, сам выращиваю урожай, сама его убираю. Сейчас села только на таких, как мы, старики, и держатся! А мы умрем, что после нас будет?

Действительно, уже давно на рынках наша, молдавская, продукция, дороже импортной. И сами рынки пустеют. На «моем», к примеру, даже летом не все торговые места заняты, много свободных. А, когда приходят холода, рынок совсем пустеет. Продавцов совсем нет...

Мы всегда гордились нашим сельским хозяйством, даже Европу грозились закидать нашими помидорами и яблоками. Но вот только почему-то яблоки осенью-зимой просто гнили, из выбрасывали или сдавали на переработку за бануцы. Еще десяток лет и гордиться Молдове будет нечем.

Разве что званием самой коррумпированной страны, страны, откуда люди уезжают в поисках лучшей доли сотнями тысяч, страной, которая всего за тридцать лет профукала мощную промышленность, великолепное сельское хозяйство, передовую науку и культуру. Но тут, увы, поводов для гордости маловато будет...

ЛЕОНИД РЯБКОВ