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Кто проходит в парламент: список кандидатов по одноименным избирательным округам 99,50%
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|25.02.2019
После обработки 99,50% избирательных бюллетеней, по одноименным избирательным округам выигрывают следующих кандидатов, которые также будут занимать места в парламенте.
Список:
- Зинаида Гречаный, ПСРМ
- Ирина Лозован, ПСРМ
- Олег Сырбу, ДПМ
- Юрий Урзика, ДПМ
- Ион Леукэ, ДПМ
- Корнелиу Падневич, ДПМ
- Алла Пилипецкая, ПСРМ
- Евгений Никифорчук, ДПМ
- Александр Усатый, ПСРМ
- Александр Нестеровский, ПСРМ
- Олег Савва, ПСРМ
- Георгий Брашовский, ДПМ
- Элеонора Граур, ДПМ
- Мария Чобану, ACUM
- Николай Чубук, ДПМ
- Людмила Гузун, ДПМ
- Влад Плахотнюк, ДПМ
- Илан Шор, Партия Шор
- Марина Таубер, Партия Шор
- Павел Филип, ДПМ
- Лилиан Карп, ACUM
- Ливиу Вовк, ACUM
- Олег Липский, ПСРМ
- Василий Боля, ПСРМ
- Инга Григориу ACUM
- Юрий Реницэ, ACUM
- Владимир Боля, ACUM
- Влад Батрынча, ПСРМ
- Андриан Лебидинский, ПСРМ
- Дан Перчу, ACUM
- Григорий Новак, ПСРМ
- Михаил Попшой, ACUM
- Андрей Нэстасе, ACUM
- Александр Жиздан, ДПМ
- Григорий Репещук, ДПМ
- Александр Жолнач, ПСРМ
- Петр Фрунзе, ACUM
- Александр Ботнарь, ДПМ
- Геннадий Буза, ДПМ
- Дмитрий Дьяков, ДПМ
- Ефросинья Грецу, ДПМ
- Елена Бакалу, ДПМ
- Ион Гроза, независимый кандидат
- Кирил Татарлы, ПСРМ
- Александр Суходольский, ПСРМ
- Федор Гагауз, ПСРМ
- Александр Олейник, независимый кандидат
- Виорел Мельник, независимый кандидат
- Георгий Пара, ПСРМ
- Майя Санду, ACUM
- Дмитрий Алайба, ACUM
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