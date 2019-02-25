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Кто проходит в парламент: список кандидатов по одноименным избирательным округам 99,50%
25.02.2019

После обработки 99,50% избирательных бюллетеней, по одноименным избирательным округам выигрывают следующих кандидатов, которые также будут занимать места в парламенте.

Список:

  1. Зинаида Гречаный, ПСРМ
  2. Ирина Лозован, ПСРМ
  3. Олег Сырбу, ДПМ
  4. Юрий Урзика, ДПМ
  5. Ион Леукэ, ДПМ
  6. Корнелиу Падневич, ДПМ
  7. Алла Пилипецкая, ПСРМ
  8. Евгений Никифорчук, ДПМ
  9. Александр Усатый, ПСРМ
  10. Александр Нестеровский, ПСРМ
  11. Олег Савва, ПСРМ
  12. Георгий Брашовский, ДПМ
  13. Элеонора Граур, ДПМ
  14. Мария Чобану, ACUM
  15. Николай Чубук, ДПМ
  16. Людмила Гузун, ДПМ
  17. Влад Плахотнюк, ДПМ
  18. Илан Шор, Партия Шор
  19. Марина Таубер, Партия Шор
  20. Павел Филип, ДПМ
  21. Лилиан Карп, ACUM
  22. Ливиу Вовк, ACUM
  23. Олег Липский, ПСРМ
  24. Василий Боля, ПСРМ
  25. Инга Григориу ACUM
  26. Юрий Реницэ, ACUM
  27. Владимир Боля, ACUM
  28. Влад Батрынча, ПСРМ
  29. Андриан Лебидинский, ПСРМ
  30. Дан Перчу, ACUM
  31. Григорий Новак, ПСРМ
  32. Михаил Попшой, ACUM
  33. Андрей Нэстасе, ACUM
  34. Александр Жиздан, ДПМ
  35. Григорий Репещук, ДПМ
  36. Александр Жолнач, ПСРМ
  37. Петр Фрунзе, ACUM
  38. Александр Ботнарь, ДПМ
  39. Геннадий Буза, ДПМ
  40. Дмитрий Дьяков, ДПМ
  41. Ефросинья Грецу, ДПМ
  42. Елена Бакалу, ДПМ
  43. Ион Гроза, независимый кандидат
  44. Кирил Татарлы, ПСРМ
  45. Александр Суходольский, ПСРМ
  46. Федор Гагауз, ПСРМ
  47. Александр Олейник, независимый кандидат
  48. Виорел Мельник, независимый кандидат
  49. Георгий Пара, ПСРМ
  50. Майя Санду, ACUM
  51. Дмитрий Алайба, ACUM

 
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