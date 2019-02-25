Главная Кто проходит в парламент: список кандидатов по одноименным избирательным округам 99,50% После обработки 99,50% избирательных бюллетеней, по одноименным избирательным округам выигрывают следующих кандидатов, которые также будут занимать места в парламенте. Список: Зинаида Гречаный, ПСРМ Ирина Лозован, ПСРМ Олег Сырбу, ДПМ Юрий Урзика, ДПМ Ион Леукэ, ДПМ Корнелиу Падневич, ДПМ Алла Пилипецкая, ПСРМ Евгений Никифорчук, ДПМ Александр Усатый, ПСРМ Александр Нестеровский, ПСРМ Олег Савва, ПСРМ Георгий Брашовский, ДПМ Элеонора Граур, ДПМ Мария Чобану, ACUM Николай Чубук, ДПМ Людмила Гузун, ДПМ Влад Плахотнюк, ДПМ Илан Шор, Партия Шор Марина Таубер, Партия Шор Павел Филип, ДПМ Лилиан Карп, ACUM Ливиу Вовк, ACUM Олег Липский, ПСРМ Василий Боля, ПСРМ Инга Григориу ACUM Юрий Реницэ, ACUM Владимир Боля, ACUM Влад Батрынча, ПСРМ Андриан Лебидинский, ПСРМ Дан Перчу, ACUM Григорий Новак, ПСРМ Михаил Попшой, ACUM Андрей Нэстасе, ACUM Александр Жиздан, ДПМ Григорий Репещук, ДПМ Александр Жолнач, ПСРМ Петр Фрунзе, ACUM Александр Ботнарь, ДПМ Геннадий Буза, ДПМ Дмитрий Дьяков, ДПМ Ефросинья Грецу, ДПМ Елена Бакалу, ДПМ Ион Гроза, независимый кандидат Кирил Татарлы, ПСРМ Александр Суходольский, ПСРМ Федор Гагауз, ПСРМ Александр Олейник, независимый кандидат Виорел Мельник, независимый кандидат Георгий Пара, ПСРМ Майя Санду, ACUM Дмитрий Алайба, ACUM

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