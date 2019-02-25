Трех российских журналистов не пустили в Молдову в день выборов

Трое российских журналистов попытались попасть в Республику Молдова, однако были возвращены правоохранительными органами в Москву. Речь идет о журналисте российского телеканала «Звезда» и двух операторах с украинским гражданством родом из Приднестровья.

Журналистами являются репортер Мария Стремина и операторы Александр Зубков и Дмитрий Глухенький. У всех трех не было обратных билетов, кроме того, они ранее уже бывали на территории республики.

Правоохранительные органы изучили их данные в социальных сетях и установили, что Мария Стремина является репортером российского телеканала «Звезда», а именно программы «Военная приемка», которая вещает о реалиях российской армии и российского вооружения. Она также работала на других телеканалах и была награждена Министерством обороны России.

Как передает deschide.md, в ходе изучения биографии двух мужчин было установлено, что они являются операторами и родом из приднестровского региона.

Напомним, что незадолго до парламентских выборов в Молдову в очередной раз не пустили журналистов из России. Тогда речь шла о двух командах российских телеканалов НТВ и Россия-1, которые намеревались взять интервью у президента Республики Молдова Игоря Додона.