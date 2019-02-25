25 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Трех российских журналистов не пустили в Молдову в день выборов
25.02.2019

Трое российских журналистов попытались попасть в Республику Молдова, однако были возвращены правоохранительными органами в Москву. Речь идет о журналисте российского телеканала «Звезда» и двух операторах с украинским гражданством родом из Приднестровья.

Журналистами являются репортер Мария Стремина и операторы Александр Зубков и Дмитрий Глухенький. У всех трех не было обратных билетов, кроме того, они ранее уже бывали на территории республики.

Правоохранительные органы изучили их данные в социальных сетях и установили, что Мария Стремина является репортером российского телеканала «Звезда», а именно программы «Военная приемка», которая вещает о реалиях российской армии и российского вооружения. Она также работала на других телеканалах и была награждена Министерством обороны России.

Как передает deschide.md, в ходе изучения биографии двух мужчин было установлено, что они являются операторами и родом из приднестровского региона.

Напомним, что незадолго до парламентских выборов в Молдову в очередной раз не пустили журналистов из России. Тогда речь шла о двух командах российских телеканалов НТВ и Россия-1, которые намеревались взять интервью у президента Республики Молдова Игоря Додона.


 
Количество просмотров:
94
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.