25 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Супруга «президента приднестровской республики» официально стала «румынкой». Реакция жителей региона
25.02.2019

Светлана Сергеевна Красносельская, жена президента самопровозглашенной приднестровской республики Вадима Красносельского, получила румынское гражданство, сообщает портал crimemoldova.com

По данным портала cetatenie.just.ro Национального Органа по Гражданству Румынии, жена лидера Тирасполя подала заявление на гражданство еще в 2013 году, а в 2015 году ее просьба была удовлетворена, и она принесла Румынии присягу.

Светлана Красносельская родилась в городе Бендеры (Тигина), контролируемом властями Тирасполя. Жена Красносельского работала учительницей русского языка и литературы. Свою нынешнюю нетрудоустроенность она объясняет тем, что должна заботиться о своих детях: двух дочках и сыне.

Светлане и Вадиму Красносельскому по 47 лет, они были одноклассниками. Красносельский родился в поселке Даурия Читинской области и переехал с родителями в Бендеры, когда ему было 8 лет.

Красносельский занимал разные административные должности, в том числе министра Внутренних дел, когда президентом левобережья был Игорь Смирнов. Лидер Приднестровья неоднократно высказывался за объединение региона на левом берегу Днестра с Российской Федерацией. Хотя его жена может свободно путешествовать в Шенгенской зоне, Вадим Красносельский является персоной нон-грата в ЕС.

Информация о том, что Светлана Красносельская получила румынское гражданство, вызвало негативную реакцию в социальных сетях со стороны некоторых жителей приднестровского региона.

Тираспольская администрация пока не прокомментировала эту информацию.


 
Количество просмотров:
350
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.