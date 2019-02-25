Игорь Алейнов. Сегодня в EWA Motors можно арендовать электромобиль от 200 до 600 евро в месяц

Интервью с Игорем Алейновым – владельцем EWA Motors, единственной компании в Кишиневе, предоставляющей электромобили в операционный лизинг. Интервью в двух частях. Первая об электромобилях, вторая – об Игоре.

Часть первая. Электромобили

Игорь, у меня не сходятся в голове две цифры. Цена электромобиля, вещи пока недешевой даже для демократичных марок, и аренда в месяц, пусть и долгосрочная, за 200-600 евро. Ты финансовый волшебник?

Я не волшебник, я пионер. Мне всегда нравится находить новые ниши для бизнеса, где я один и еще нет конкуренции. Но я предпочитаю быть живым пионером, а не мертвым. Поэтому в лизинг мы предоставляем электромобили, которые приобрели на вторичном рынке.

Ты не задумывался, почему мода на электромобили существует уже несколько лет, мы все за экологию, быть вегетарианцем это уже "лайт", потому что можно быть веганом, а по улицам Кишинева пока ездит не более 130-140 электромобилей?

Почему?

Потому что новый электромобиль – это дорого. Пока дорого. Не готов молдаванин отдать 30-35 тысяч за электромобиль еще не премиум-марки. Потому что за эти деньги можно взять уже приличный дизель или бензин. И вся экология пока отодвигается в сторону.

А сколько стоят электромобили на вторичном рынке?

Мы импортируем электромобили только от дилеров с годовой гарантией, не хочу даже и связываться с частными продавцами. Если бы EWA Motors продавала бы автомобили, то ценник был бы 9 000 – 25000, в зависимости от марки. Но мы не продаем, мы сдаем в долгосрочную аренду, чтобы не говорить "операционный лизинг".

В бизнесе есть огромная разница между "делал" и "сделал". Вы сдаете или уже много сдали?

19 электромобилей при старте проекта весной прошлого года. Из них 10 в январе 2019.

Первые контракты пошли сразу?

Так не бывает. Первые пять месяцев мы не сдали ни одного автомобиля в аренду. Зато за три месяца, за наш, естественно, счет, потенциальные клиенты сделали тест-драйвов на 25 000 километров. Но это нормально. Одно дело интересоваться электромобилями, а другое – принять решение об их использовании в бизнесе.

В бизнесе? Частные лица не берут пока в аренду?

Нет. Мы и ориентированы, в первую очередь, на бизнес-клиентов, которые хотят свести эксплуатационные расходы на автомобили практически к нулю. Понятно, что мы не откажем и частнику. Но пока основной клиент – предприятия.

Какие марки электромобилей вы предоставляете?

KIA, Fiat 500e, Nissan LEAF, Mercedes B250e ELECTRIC DRIVE. А, и Renault ZOE.

Ты сам бы что выбрал?

Зависит от задач. Пусть пока не обижается LEAF, мы его держим, потому что спрашивают. Остальные все по-своему хороши. А на Fiat 500e можно вспоминать Ремарка, "Три товарища". Помнишь , они в какую-то развалюху установили мощный двигатель и щелкали по носу богатых мальчиков на дорогих машинах. Типа: "Сейчас я покажу своей девушке и вставлю этот рыдван. Ой, да они меня вставили". Fiat 500e – это вот такая машина. Для города – сказка. 117 кВт, крутящий момент с первой секунды, уехать на светофоре или перестроиться в потоке – просто как загадать желание.

Тест-драйв дашь сделать?

Легко.

Обрисуй ситуацию с заправками и реальным пробегом электромобилей от заправки к заправке.

Сначала про реальный пробег. У новых электромобилей 18-19 года запас хода может быть и 400 километров. Но цены кусаются. У тех автомобилей, которые мы предоставляем в аренду, пробег без дозаправки 150-190 километров. Поверь мне, для эксплуатации по городу это более чем достаточно.

Да, надо принимать во внимание сезон. Ты на морозе телефон в кармане куртки носил? Видел, как разряжается батарея? В электромобиле тоже литиевая батарея. Я замерял на ZOE, зимой запас хода – 90-110 километров, летом – 160-190. Разница зависит от манеры езды.

Что касается заправок, то все знают только одну, возле Grand Hall. Но их уже десять и все они бесплатные. Romstal. Volta. А в центре города – гостиница Zentrum.

Как ты оцениваешь намерения Правительства устанавливать заправки?

Как это можно оценивать? Только положительно. Это хорошо, когда министра экономики не нужно убеждать, что электромобили – это будущее, а он сам стремится развивать это направление. Впрочем, ты же знаешь, на Бога надейся, а сам не плошай. EWA Motors планирует в этом году установить по Кишиневу 50 заправок. Все они будут бесплатными для наших клиентов. Партнером будет одна из сетей обычных заправок. Первую планируем открыть в марте.

Дорогое удовольствие – "скоростная" заправка? Если предприятие берет много электромобилей в аренду, рентабельно ли ему купить свою?

Скоростной "Чарджер" можно купить от 1500 евро. Вверх фантазия не ограничена. Каждый шаг в порядке цены – это выигрыш в стоимости заправки.

А были случаи, когда клиенты звонили тебе и говорили: "Игорь, хэлп, у меня сели батарейки"?

Нет, такого не было. В одном из видов наших контрактов есть замена в таком случае. Была ситуация, когда у клиента почти не оставалось заряда, и нужно было ехать. Мы пошли на замену, а я сел за руль клиентского автомобиля. Можно было поехать на заправку, но очень хотелось домой. Прикинул, что хватит и остановился в 300 метрах от дома. Можно было к соседу зайти, попросить "чуть тока", но я решил держать марку, вызвал своих ребят и меня благополучно дотянули до дома, до зарядки.

Проблемы бизнеса?

Мы не справляемся со всеми заявками. Точка недоверия пройдена, люди видят наши машины в городе, клиенты рассказывают о них. Но это хорошая проблема, она говорит о перспективах. В планах, кроме 50 заправок о которых я тебе говорил, собственный сервис и расширение спектра услуг.

Вторая часть. Игорь Алейнов

Комментарий PZ: здесь уже болтовня обо всем и ни о чем. Деловая часть про электромобили уже закончена. Так что читать – на ваш выбор.

Игорь, мы с тобой познакомились в ресторане Caran d’Ache, и я сначала решил, что ты ресторатор. И только потом узнал, что ты был директором REDECO в Молдове и занимался добычей нефти у нас.

А до REDECO был AS Petrol, где я был и директором и владельцем. Мы были третьим по объемам импортером нефтепродуктов в Молдову и серьезным экспортером зерна и сахара.

Когда было легче вести бизнес, в 90-е или сейчас?

Паша, это нельзя сравнивать. Хочешь историю 94 года, благо сейчас уже можно рассказать, как мы с моим одесским партнером зацепили мощного интернационального партнера? Их делегация, человек пять, были в Одессе. Он спросил: "Хотите прогуляться в Кишинев на пару дней?" А для них экс-СССР был мегаэкзотикой. В общем, возле оперного театра в Одессе их посадили в машину и в сопровождении мигалок провезли через украинскую таможню, Приднестровье. Довезли до гостиницы в Кишиневе. Причем нигде они паспорта не показывали. Через пару дней после этого приема они перечислили нам 4 миллиона долларов предоплаты.

Ради работы с ними я за 2 месяца выучил английский. Нанял репетитора и по 4 часа в день занимался.

Что, кроме нефти, зерна и сахара, я про тебя не знаю?

Ну что я был директором и совладельцем Niagara ты знаешь… А вот EWA Motors начиналась не как компания по аренде электромобилей, а как производство "реплик". Мы производили реплики ретромобилей. Самой успешной, а мы сделали несколько, была реплика Mersedes 540 1937 года.

Вы искали запчасти?

Нет, мы все делали сами. Это была именно реплика. Под капотом у нее уже был бензиновый двигатель на 320 лошадей. Мы их делали на экспорт, есть свой покупатель в этой нише.

Что еще было экзотичного в твоей бизнес-биографии?

Не знаю как экзотика, для меня лучшим моим бизнес-кейсом, не по деньгам, а по бизнес-циклу, было создание и продажа в 2007 году службы доставки лекарств. Тогда это еще было разрешено законодательством.

То есть, ты классический бизнесмен? Придумал, создал, развил, продал?

Не всегда все получается, знаешь, все вокруг видят и оценивают только успехи, затопленные корабли подо льдом помнишь только ты сам. Но да, это то, что я делал и что буду делать. Без оперативной работы я не могу.

ПАВЕЛ ЗИНГАН