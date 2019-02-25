25 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Центризбирком объявил референдум от 24 февраля состоявшимся
25.02.2019

Центральная избирательная комиссия объявила референдум от 24 февраля состоявшимся.

Около 730 тысяч человек проголосовало за сокращение числа депутатов со 101 до 61.

По данным ЦИК, "За" сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61 выступили 730 тысяч жителей Молдовы. Около 260 тысяч граждан выссказались "Против".

Так же 790 тысяч человек проголосавали за право избирателей отзывать депутатов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, против были около 200 тысяч граждан.


 
Количество просмотров:
171
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.