Ни у одной партии нет парламентского большинства, перспектива альянсов не просматривается

В новый парламент Молдовы, выборы которого состоялись в воскресенье, прошли четыре партии, но ни у одной нет парламентского большинства. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, опубликованные ЦИК.

После обработки 98,2 процента протоколов голосования Партия социалистов расположилась на первом месте, набрав чуть более 31,32 процента голосов избирателей.

На второе место поднялся правый проевропейский блок ACUM с 26,25 процента.

Далее следует правящая Демократическая партия, которая набрала 23,98 процента.

В парламент проходит также партия Шора, который руководит бизнесмен Илан Шор, приговоренный судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за причастность к краже денег из банковской системы Молдовы. Его партия набрала 8,44 процента.

Остальные партии набрали значительно меньше порога в 6 процентов голосов, необходимых для прохождения в парламент. Среди этих партий больше других набрала Партия коммунистов - 3,8 процента.

В выборах в воскресенье приняло участие менее 1,45 миллиона избирателей, что составляет 49,18 процента от общего числа. Порог явки отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.

Демократическая партия получает одну треть мест в парламенте - 34 из 101 мандата.

После обработки 98,5 процента протоколов выборов выяснилось, что ДПМ заняла третье место по национальному округу и получает 13 мандатов по партийному списку. Однако ДПМ лидирует в выборах по одномандатным округам, ее представители получают 21 мандат. Таким образом, ДПМ будет иметь наибольшее количество мандатов - 34.

Далее следует пропрезидентская Партия социалистов. Она заняла первое место на выборах по национальному округу, получив 18 мандатов. По одномандатным округам ПСРМ получила 13 депутатских мест, в общей сложности - 31 мандат.

Правый блок ACUM, созданный из Партии действия и солидарности и Платформы DA, занял второе место по национальном округу, получив 14 мандатов. По одномандатным округам ACUM получает девять депутатских мест, в общей сложности - 23 мандата.

В парламент проходит также партия Шора с восемью депутатами - 5 мандатов по партийному списку и три мандата по одномандатным округам, итого восемь.

Еще пять мандатов депутатов получили независимые кандидаты.

ДПМ заявила о готовности начать переговоры по формированию парламентского большинства. Но к вступлению в такую коалицию готова только Партия Шора. Этим двум партиям не хватит голосов для формирования большинства и утверждения правительства.

ПСРМ и блок ACUM категорически не приемлют создание коалиции между собой или с ДПМ. В такой ситуации создание парламентского большинства выглядит проблематично. Наиболее вероятный исход - досрочные парламентские выборы.

Аналитики не исключают, что Демпартия может сформировать большинство при помощи депутатов, которые перейдут из других фракций. В нынешнем парламенте ДПМ получила на выборах 19 из 101 мандата, но через год сформировала большинство за счет вступления в ДПМ депутатов из других фракций.

До выборов президент Игорь Додон также заявил, что если ни одна из партий не получит большинства, то следует рассматривать вариант проведения досрочных парламентских выборов.

О готовности ДПМ к переговорам с другими партиями, которые прошли в парламент, заявил в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков лидер ДПМ Влад Плахотнюк. До начала подсчета голосов он сказал, что рано еще говорить о политической конфигурации нового парламента, но наверняка потребуются переговоры между партиями, которые будут представлены в новом парламенте.

"Независимо от доктринальных разногласий партий, которые будут представлены в новом парламенте, молдавские политики должны иметь одну общую цель: сделать жизнь граждан лучше, - сказал Плахотнюк. - Мы в ДПМ ни на кого на обижены, нет политиков, с которыми мы не хотим разговаривать, нет тем, закрытых для обсуждения. Мы не будем ставить условия, но и не будем соглашаться с чужими условиями. Мы хотим работать для народа и делать то, что обещали гражданам в избирательной кампании".

Партия социалистов воздержалась от оценок состоявшихся выборов. Ее лидеры заявили, что свою позицию относительно выскажут после того, как получат отчеты от 10 тысяч наблюдателей ПСРМ на избирательных участках. Однако в ходе подсчета голосов они так и не озвучили позицию ПСРМ относительно состоявшихся выборов, сказав, что юристы анализируют и изучают все случаи нарушений во время голосования.

Лидеры правого проевропейского блока ACUM считают, что выборы в парламент прошли с грубыми нарушениями законодательства. Об этом заявила на пресс-конференции после закрытия избирательных участков сопредседатель блока Майя Санду.

"Эти выборы не были ни свободными, ни корректными. Это самые недемократические выборы в истории Молдовы. Все, что происходило до кампании, во время нее и сегодня в ходе выборов, повлияло на исход голосования", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что три партии - ДПМ, ПСРМ и партия Шора – «допускали нарушения, подкуп избирателей, использование административного ресурса, СМИ, финансируемых за счет украденных из бюджета денег».

"В этих условиях мы не смогли дойти до каждого избирателя, - сказала Санду. - Многие избиратели вынуждены были голосовать, зная только одну точку зрения, будучи подвержены манипуляциям и дезинформации. Соответственно, эти выборы не могут считаться свободными".

По словам Санду, в день выборов продолжились нарушения и злоупотребления, была организована доставка избирателей из Приднестровья, которых подкупали, чтобы они голосовали "за кандидатов правящего режима".

Сопредеседатель блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что "в этой избирательной кампании власть показала, как она понимает демократию и свободу". По его словам, есть данные о том, что "власти в день выборов организовали "карусель" - одни и те же люди голосовали в разных регионах".

"Они столько лет воруют, и сегодня еще раз украли у нас выборы. Все это говорит о том, что Молдове нужны другие политики, другие законы, другие порядки. Это значит, что борьба еще не закончилась. Мы должны защитить свой голос. И если нужно будет - защитить голоса, в том числе и на улице", - заявил Нэстасе.

ЦИК рассмотрит все запросы, которые поступили в день выборов от конкурентов. Об этом заявила на брифинге в воскресенье ее председатель Алина Руссу.

Она сказала, что в воскресенье в ЦИК поступило 18 запросов, в том числе девять - от ДПМ, шесть - от ПСРМ, два от избирательного блока ACUM.

"Большинство запросов касались нарушения законодательства в процессе голосования жителями Приднестровья, - сказала Руссу. - Речь идет об организованном подвозе избирателей к участкам, а также подкупе избирателей. Мы обратились в Генеральный инспекторат полиции, чтобы ее представители расследовали эти случаи. О результатах расследования и принятых мерах мы сообщим".

По словам Руссу, в выборах приняло участие чуть более 1,45 миллиона избирателей, что составляет около 50 процентов.

"За рубежом проголосовало уже около 75 тысяч избирателей, но там еще не закрылись участки для голосования, открыто еще 24 участка в Западной Европе, США и Канаде. На участках для жителей Приднестровья приняло участие более 37 тысяч избирателей", - сообщила Руссу.

По ее словам, результаты выборов будут отображаться на online панно в ЦИК. Предварительные официальные результаты комиссия представит в понедельник на пресс-конференции в 12.00.