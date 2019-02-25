Выборы завершились: как будет выглядеть парламент нового созыва

После обработки более 99% протоколов стало известно, как будет выглядеть вновь избранный законодательный орган Молдовы.

В ходе подсчета голосов избирательной комиссией, рейтинг партий по национальному избирательному округу периодически менялся. Практически все время лидерами голосования оставались Партия социалистов и Демократическая партия Молдовы. Однако ближе к утру ситуация изменилась - Блок «ACUM» обошел ДПМ с разницей чуть больше одного процента.

Таким образом, в выборах по национальному округу лидирует Партия социалистов РМ, набрав 31,32% голосов. За ней следует Блок «ACUM» - около 26,41% голосов, на третьем месте ДПМ –23,86% голосов, а на четвертое место с 8,40% вышла партия «ШОР». Остальным партиям не удалось перешагнуть избирательный порог.

Мандаты в Парламенте Республики Молдова по предварительным данным могут распределиться следующим образом: ПСРМ – 34 мандата, ДПМ – 31 мандат, Блок ACUM – 26 мандатов, Партия «Шор» – 7 мандатов, Независимые кандидаты – 3 (Александр Олейник, Ион Гроза, Виорел Мелник).

По предварительным данным, по одномандатным округам в парламент проходят следующие члены ПСРМ:

1. Зинаида Гречаный

2. Ирина Лозован

3. Алла Пилипецкая

4. Александр Усатый

5. Александр Нестеровски

6. Олег Савва

7. Александр Жолнач

8. Кирилл Татарлы

9. Александр Суходольский

10. Федор Гагауз

11. Георгий Пара

12. Олег Липский

13. Василий Боля

14. Влад Батрынча

15. Адриан Лебединский

16. Григорий Новак

Национальный округ:

1. Ион Чебан

2. Эдуард Смирнов

3. Богдан Цырдя

4. Иванна Коксал

5. Алла Долинцэ

6. Виктор Гайчук

7. Владимир Головатюк

8. Адела Рэиляну

9. Корнелиу Фуркулицэ

10. Виктор Бологан

11. Владимир Односталко

12. Раду Мудряк

13. Владимир Цуркан

14. Иван Забунов

15. Петр Бурдужа

16. Олег Тетеря

17. Татьяна Кунецки (после перераспределения оставшихся мандатов)

18. Гайк Вартанян (после перераспределения оставшихся мандатов)