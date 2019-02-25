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Политика
Мы не хотели сдаваться без боя, - Дорин Киртоакэ о результатах выборов
25.02.2019

Глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ заявил, что ожидал такого результата выборов. Однако, по его словам, лучше проиграть в борьбе, чем сдаться без боя. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

- Мы были готовы к такому результату, но мы взяли на себя смелость идти вперед, мы не хотели сдаваться без боя. Перед гражданами нужно сохранять достоинство, - заявил Дорин Киртоакэ.

По его словам, результат выборов является следствием того факта, что ЛП заключила альянс с ДПМ в 2016 году. В то же время он сказал, что ожидает увидеть, «как теперь будет решаться то же уравнение 2016 года».

Дорин Киртоакэ также поблагодарил 17 тысяч избирателей, которые отдали свой голос за Либеральную партию.

- Независимо от того, насколько жестко выглядит картина для граждан Молдовы, это является отправной точкой для создания объединения, - заверил Киртоакэ.

Ссылаясь на будущие планы партии, Киртоакэ сказал, что они будут продолжать продвигать унирю и будут в таком же духе готовиться к будущим местным, парламентским и президентским выборам.


 
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