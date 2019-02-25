Проголосовавшие за партию Шора "будут жить как в Монако"

"Избиратели двух одномандатных округов, проголосовавшие в воскресенье на парламентских выборах за партию "Шор", скоро будут жить, как в Монако", - пообещал в понедельник на брифинге председатель формирования, примар Орхея Илан Шор.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он считает, что голосование граждан за кандидатов партии означает, что "Молдова начинает просыпаться".

"Люди выбирают не политиканов с пустыми обещаниями, а реальных менеджеров, доказывающих, что хорошую жизнь в Молдове можно делать "здесь и сейчас". Геополитика наконец уходит на второй план, а на первый выдвигается конкретика: обустроенные дороги, отлаженная инфраструктура. Это то, что можно потрогать своими руками, пощупать, увидеть своими глазами", - сказал предприниматель, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за финансовые махинации.

По его словам, "партия не оставит без помощи тех, кто поддержал ее на выборах и они будут жить хорошо".

Шор заметил, что работа начнется уже с завтрашнего дня.

"Пока одни будут ныть, жаловаться и плакаться, мы начнем строить дороги, вкручивать лампочки, увеличивать пополнение бюджета населенных пунктов, помогать бабушкам и молодым матерям", - сказал политик.

Он озвучил первую законодательную инициативу партии в парламенте.

"Мы потребуем немедленного расширения полномочий депутатов, избранным по одномандатным округам. Каждый из них, помимо законодательных полномочий, должен иметь и немного исполнительной власти. Стать неким "губернатором" в своем регионе. Цель - жесткий контроль и плотное взаимодействие с местной властью", - подчеркнул Шор.