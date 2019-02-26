Илан Шор: Завтра же мы поедем к ним и начнем работу по улучшению условий их жизни

Представители Партии «ШОР», победившие на выборах в своих одномандатных округах с завтрашнего же дня пойдут в населенные пункты и приступят к выполнению своих обещаний, данных перед выборами людям. Об этом заявил лидер партии Илан Шор, победивший в своем округе. «Люди будут жить в этих округах, как в Монако», – пообещал Шор, сообщает ТРИБУНА.

Он оценил результаты состоявшихся в воскресенье парламентских выборов как начало изменения менталитета граждан, которых меньше интересуют «политиканы» и геополитика, но которые стали обращать внимание на менеджеров, которые способны делом доказать, то могут менять ситуацию к лучшему.

Он заявил журналистам, что жители округов, в которых победили представители Партии «ШОР», увидят начала изменений уже завтра. «Хочу поздравить жителей тех двух одномандатных округов, в которых мы победили – люди там будут жить так же как в Монако. Завтра же мы поедем к ним и начнем работу по улучшению условий их жизни», – заявил Илан Шор.

Председатель Партии «ШОР» уточнил, что берет на себя ответственность за реформы во всех населенных пунктах Оргеевского района, в том числе не входящих в округ. «Мы не оставим на произвол судьбы и людей из населенных пунктов других округов. Мы поедем и к ним, будем им помогать, и сделаем так, чтобы на следующих выборах мы победили, и эти округа стали бы жить, как и те, в которых мы победили сейчас. Пока другие ноют и плачут, мы пойдем в бой», – отметил Илан Шор.

Напомним, что Партия «ШОР» стала одной из 4 политформирований, которым граждане страны доверили мандаты депутатов Парламента.

Кристина Пендя