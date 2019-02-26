Обработано 100% протоколов: теперь известно, каким будет новый парламент в Молдове

ЦИК обработал 100% протоколов: стали известны предварительные итоги выборов и распределение депутатских кресел.

Согласно сообщению на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов с общенациональных партийных списков в парламент по-прежнему проходят четыре партии. Лидируют социалисты с 31,15% голосов, набранных по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы - 23,62%, партия «Шор» - 8,32%. Остальные партии набрали меньше 6%. Всего в выборах приняли участие 1 416 355 человек.

В голосовании по одномандатным округам по 17 мест получают демократы и социалисты, 12 - Блок ACUM, 2 – партия «Шор». Еще в трех избирательных победу одержали независимые кандидаты.

Фамилии депутатов

PSRM

Больше всего представителей в парламенте XXI созыва будет у Партии социалистов – 34 мандата. По партийным спискам проходят Ион Чебан, Эдуард Смирнов, Богдан Цырдя, Иванна Коксал, Алла Долинцэ, Виктор Гайчук, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ, Виктор Бологан, Владимир Односталко, Раду Мудряк, Владимир Цуркан, Иван Забунов, Петру Бурдужа, Олег Тетеря и Татьяна Кунецки. По одномандатным округам победу одержали Зинаида Гречаная (46,18%), Ирина Лозован (50,18%), Владимир Миздренко (42,97%), Алла Пилипецкая (37,07%), Александр Усатый (33,43%), Александр Нестеровский (33,54%), Олег Савва (33,36%), Олег Липский (40,12%), Василе Боля (48,8%), Влад Батрынча (38,34%), Адриан Лебединский (43,5%), Григоре Новак (38,63%), Александру Жолнач (33,92%), Кирилл Татарлы (57,46%), Александр Суходольский (64,96%), Федор Гагауз (75,82%) и Георгий Пара (49,16%).

PDM

Второй по численности станет фракция демократов – 30 мандатов. По спискам ДПМ в парламент прошли Андриан Канду, Константин Ботнарь, Моника Бабук, Василе Бытка, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаки, Отилия Дрэгуцану, Светлана Ротунду, Виолетта Иванова, Ангел Агаке, Владимир Витюк и Игорь Время. По одномандатным округам победу одержали Олег Сырбу (37,47%), Ион Леука (34,55%), Корнелиу Падневич (33,19%), Еуджениу Никифорчук (42,83%), Георге Брашовицки (32,77%), Элеонора Граур (41,32%), Николае Чубук (37,85%), Людмила Гузун (32,56%), Владимир Плахотнюк (72,36%), Павел Филип (45,56%), Александр Жиздан (41,42%), Григоре Репещук (37,95%), Александру Ботнарь (47,38%), Генадие Буза (42,96%), Думитру Дьяков (28,51%), Ефросинья Крецу (30,08%) и Елена Бакалу (35,36%).

ACUM

Политический блок ACUM будет представлен 27 депутатами. По спискам в парламент попали Александру Слусарь, Игорь Гросу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку, Лилиана Николэеску-Онофрей, Серджиу Литвиненко, Кирилл Моцпан, Дину Плынгэу, Оазу Нантой, Раду Мариан, Дойна Герман, Арина Спэтару, Вероника Рошка, Стела Макарь и Сергей Катаранчук. По одномандатным округам победу одержали Мария Чобану (33,17%), Лилиан Карп (32,07%), Ливиу Вовк (42,71%), Инга Григориу (42,7%), Юрие Реницэ (37,3%), Владимир Боля (41,54%), Дан Перчун (40,76%), Михаил Попшой (37,03%), Андрей Нэстасе (46,32%), Петру Фрунзе (44,92%), Майя Санду (80,69%) и Думитру Алаиба (49,05%).

"Шор"

Партия «Шор» получит 7 мандатов. По партийным спискам прошли Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, а по одномандатным округам Илан Шор (59,22%) и Марина Таубер (42,09%).

Округа:

В трех одномандатных округах победили независимые кандидаты – Ион Гроза (32,76%), Александр Олейник (64,01%) и Виорел Мелник (62,74%).

В то же время ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

Список депутатов предварительный, в нем могут произойти изменения в случае, если кто-то из победителей откажется от депутатского кресла.