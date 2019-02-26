Санду и Нэстасе недовольны итогами выборов, они призвали международных наблюдателей не признавать их

АКУМ-овцы считают, что победили они.

Всё новое - это хорошо забытое старое, а история имеет свойство повторяться. Ровно десять лет назад Влад Филат после очередных парламентских выборов объявил о том, что они были сфальсифицированы и их не следует признавать.

Сейчас то же самое делает реинкарнация его партии – блок ACUM, который получил второе место на прошедших в воскресенье выборах. Несмотря на вполне приличное количество мандатов, Санду с Нэстасе считают, что они на самом деле победили на выборах (утверждение, само по себе весьма сомнительное), и требуют не признавать их итоги – точно так же, как требовал в 2009-м году Филат.

На брифинге по поводу прошедших выборов Нэстасе снова объявил себя жертвой, как и в июне прошлого года после выборов примара Кишинёва, и вместе с Санду они обратились к международным наблюдателям, попросив их не признавать итоги выборов.