Игорь Додон стал проигравшим победителем

Поддерживаемая Москвой Партия социалистов Молдавии показала на прошедших 24 февраля парламентских выборах лучший результат, но не только не приблизилась к тому, чтобы стать властью, а отдалилась от этой цели. Главный итог голосования — сохранение влиятельным олигархом Владимиром Плахотнюком своих позиций внутри страны. Он будет определять, каким быть новому правительству и как будут выстраиваться отношения Кишинева с ЕС и Москвой. С подробностями из Кишинева — специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев.

Выборы в Молдавии можно считать состоявшимися. Международные наблюдатели от ОБСЕ уже признали их прозрачными, отметив, что в целом права граждан были соблюдены, хотя «отдельные нарушения нанесли ущерб избирательной кампании». Такая оценка обычно означает, что никто из участников гонки не будет бунтовать и требовать перевыборов.

Формально никто не может себя объявить победителем: ни одна из четырех партий, оказавшихся в парламенте, не получила большинства для единоличного формирования правительства.

Предварительные данные Центризбиркома на 25 февраля (результаты голосования на момент публикации этого материала были в обработке) выглядят так: пророссийские социалисты президента Игоря Додона могут рассчитывать на 34 места в парламенте из 101, правящие демократы — на 31, оппозиционный прозападный блок Acum («Сейчас») — на 26, партия «Шор» бизнесмена, мэра Оргеева Илана Шора — на 7. Еще три депутата прошли как независимые.

После завершения подсчета голосов картина может незначительно скорректироваться, но это не повлияет существенно на расклад сил. Более того, поскольку партия «Шор», а также три независимых кандидата аффилированы с демократами, правящая Демпартия может опираться минимум на 40 депутатов и в целом сохранить контроль над страной.

Одна из главных причин, по которой социалисты не смогли получить большинство, на которое замахивались, объясняется переходом страны в 2017 году с пропорциональной избирательной системы на смешанную.

При ней половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам.

Идею изначально продвигали демократы, поскольку их низкий рейтинг гарантированно привел бы к разгрому на выборах. Возможность же провести одномандатников давала надежду улучшить результат.

Социалисты, которым изменение правил игры было невыгодно по причине их высокого рейтинга, не просто поддержали идею Демпартии, а продвигали ее как собственную. В итоге вместе с демократами они утвердили в парламенте изменение Кодекса о выборах. Итоги прошедших 24 февраля выборов показали, что выиграла от этого только правящая партия: демократы провели в парламент по одномандатным округам больше половины из 30 депутатов.

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«Парламентский расклад после так называемых выборов оказался предсказуем. Владимиру Плахотнюку как основному организатору этого тотализатора удалось выйти на все проектные цифры. Благодаря изменению избирательной системы демократы получили более половины мест по одномандатным округам, а социалисты благодаря тому же изменению девальвировали свой высокий партийный рейтинг и откатились далеко назад. Игорь Додон принес в жертву высокий рейтинг своей партии в пользу каких-то более значимых для него договоренностей с Владимиром Плахотнюком,— сказал “Ъ” экс-депутат Марк Ткачук.— Именно эти изменения избирательной системы позволили Демократической партии сполна использовать в одномандатных округах известный спектр инструментов убеждения избирателей и получить финальный результат, минимум в два раза превышающий популярность этой партии».

Тем не менее, чтобы сформировать правительство, нужна коалиция.

Лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк (объявлен Россией в розыск по делу о попытке заказного убийства, а также обвиняется в причастности к схеме вывода из РФ 37 млрд руб.) уже объявил, что готов к переговорам. «Мы готовы вести переговоры с партиями и независимыми кандидатами, которые прошли в парламент, чтобы обеспечить большинство и функциональное правительство. Мы хотим, чтобы первая встреча состоялась в ближайшие дни, и надеемся, что она будет как можно более продуктивной»,— заявил господин Плахотнюк.

Проблема в том, что пока неясно, с кем кроме партии «Шор» он мог бы создать альянс. Лидеры оппозиционного Acum Майя Санду и Андрей Нэстасе (возглавляют партии «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"») были самыми жесткими критиками Демпартии и лично Владимира Плахотнюка. Медиахолдинг последнего, являющийся самым крупным в стране, отвечал им взаимностью. Не менее жестко Майя Санду и Андрей Нэстасе критиковали Игоря Додона, которого с ними делает несовместимым еще и открытая пророссийская позиция президента.

Господин Додон своих планов не раскрывает.

На брифинге в Кишиневе он заявил, что до утверждения результатов выборов Конституционным судом рано говорить о возможных альянсах: «Потому что иначе неясно, с кем говорить и о чем». При этом он отметил, что, если партии не придут к консенсусу по поводу формирования большинства, страну ждут досрочные выборы.

Президент кишиневского Института стратегических инициатив Андрей Попов полагает, что сценарий досрочных парламентских выборов маловероятен. «Главный итог этих выборов — сохранение демократами контроля над страной. Сейчас вопрос в том, как это будет оформлено. Наиболее вероятная опция — технократическое правительство»,— сказал он “Ъ”. Эксперт считает, что открытая коалиция демократов с Acum или с социалистами исключена, как и альянс между Партией социалистов и Acum. «В этих условиях многие говорят, что демократы попросту докупят недостающих депутатов в других фракциях, как делали раньше. Но этот вариант менее вероятен, поскольку есть другая опция: реализовать идею формирования правительства национального согласия. Acum за такой кабинет всей фракцией не проголосует, как и фракция социалистов. Но и в одной, и в другой фракции при правильном подходе демократов вполне могут найтись "сознательные" депутаты, которые за правительство Плахотнюка голосовать не станут, а такую идею могут и поддержать»,— рассуждает господин Попов.

Эксперт считает, что при таком сценарии Демпартия могла бы перезагрузить отношения с ЕС, сильно испортившиеся после прошлогодней отмены выборов мэра Кишинева, на которых одержал победу неудобный для господина Плахотнюка Андрей Нэстасе. «Формирование подобного правительства и для социалистов было бы более приемлемым, и заодно позволило бы избежать подрыва легитимности власти демократов, что неизбежно в случае подкупа депутатов. Но зависеть оно все равно будет от Демпартии»,— полагает Андрей Попов.

Марк Ткачук тоже уверен, что Демпартия будет ключевым игроком на предстоящих переговорах о формировании правительства: «В новом парламенте без труда просматривается очередное новое большинство, гравитационным центром которого являются Плахотнюк и Демократическая партия».