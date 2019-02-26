Доктор сказал – в морг, значит – в морг: Молдова простилась с теми, кто еще недавно вершил судьбы миллионов

О покойниках либо хорошо, либо ничего – кроме правды.

Удивительно, но политики, достигшие самых-самых больших высот, все как один думают, что так будет всегда. Бывают исключения, но они настолько случайны, что воспринимаются как погрешность, как лишь подтверждение правила.

Последний вздох коммунистов

Сегодня мы поминаем Партию коммунистов. Как ни хорохоролись ее оставшиеся члены и членши накануне парламентских выборов, сегодня уже точно можно сказать: партия сгинула в небытие. Ее бессменный лидер Владимир Воронин, бывший некогда всесильным хозяином Молдовы, обладавшим практически неограниченной властью, может смело вешать медаль на грудь за уничтожение партии. А ведь все могло закончиться более-менее достойно, передай он вовремя бразды правления новому поколению коммунистов.

- Мне кажется, я останусь в памяти народа «молдавским Дэн Сяопином», - говорил он журналистам осенью 2009 года.

Чем все закончилось? Массовой распродажей однопартийцев и 3,75 процента 24 февраля. Кем он останется в памяти народной? Кем угодно, но только не «Дэн Сяопином»…

Старый клоун – это не смешно

Еще один политик, который, хоть и недолго, но исполнял обязанности президента Молдовы. Речь о главном либерале страны Михае Гимпу. Его звезда зажглась на почве протестного румыноязычного электората, разочаровавшегося в ХДНП Юрия Рошки. Его шутки (которые иногда были вовсе и не шутками) уходили в народ. Его племянник, Дорин Киртоакэ, в конце концов, правил Кишиневом два полных срока с половиной.

Коллеги по власти удовлетворяли даже самые безумные идеи Михая Теодоровича, соратники по партии становились крайне удачливыми бизнесменами-миллионерами. Но в какой-то момент уровень политического безумия и жадности лидеров ЛП превысил все пределы – от них даже махровые унионисты стали шарахаться. В итоге: 1,25 на выборах и, как говорится, до свидания, наш ласковый Миша!

В общем, покойтесь с миром, дорогие ПКРМ и ЛП. Вы могли достигнуть немалого, алчность, зависть и глупость затмила ваши глаза и мысли. Прощайте.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ