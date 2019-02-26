Общество Жители двух секторов столицы и нескольких районов республики проведут день без света Для улучшения качества услуг, предоставляемых потребителям, поставщик электроэнергии «Red Union Fenosa» сообщает о временном отключении подачи электроэнергии в Кишиневе и республике. Рышкановка с 13:00 до 17:00 - ул. Мирон Костин 13/1, 13/6 – частично. Чокана с 09:10 до 13:00 и 13:30 до 17:00 - ул. Будэй 1-13, 19, 2-12, Мэлэиештин 2A, Н. Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1, Васлуй 16, Подул Ыналт 1-7, 2, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 - ул. Волунтарилор 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1 - ул. А Руссо 11/2, 13/2 - ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, переулок Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, Индустриалэ 1, Н. М. Спэтару 1-9, Вадул луй Водэ 144-180 Будет временно прекращена подача электричества в некоторых коммунах, входящих в состав муниципия Кишинев: - Бачой, Дурлешть, Трушены, Бубуечь, Будешть, Колоница и Грэтиешты, с 09:10 до 17:25. Также, временно будет приостановлена подача электричества в населенных пунктах следующих районов республики: - Анений Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень, Криуляны, Хынчешть, Леова, Ниспорены, Штефан-Водэ, Тараклия и Теленешты. «Red Union Fenosa» приносит свои извинения за предоставленные неудобства по причине временного отключения электроэнергии. Информацию об адресах и населенных пунктах, где будет прекращена подача электричества можно уточнить по номеру телефона 022- 43-11-11.

bloknot Наш канал в Telegram Количество просмотров: 35 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости