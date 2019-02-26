Воскресный день был черным для демократии, а самые нездоровые составные политики прошли в парламент

Последние выборы не являются примером демократии, а, наоборот, являются позором для Республики Молдова. Граждане позволили себя купить и манипулировать собой „олигархическими силами”, которые продвигали людей-призраков на выборах. Такое мнение высказал председатель организации UNIREA-ODIP Влад Билецки, кандидат на воскресных выборах от Либеральной партии. По его мнению, правые силы не были готовы к этим выборам.

„Это говорит о том, что в Республике Молдова политическая культура была намеренно доведена до предела, потому что бедным и очень плохо информированным народом легче манипулировать” - отметил он в ходе передачи „Ţara” на телеканале Vocea Basarabiei TV.

Влад Билецки считает, что самые нездоровые составляющие политики одержали победу на этих выборах. „Это означает, что люди в отчаянии, это означает, что люди были доведены до предела и верят только в тех, у кого есть сила, деньги и возможности оказывать давление на других, чтобы достичь своих целей. Не было акцента на демократию, плюрализм идей, честность, авторитет кандидата перед народом”, - отметил активист.

Юрист Теодор Кырнац, кандидат от Партии „Vocea Poporului” считает, что воскресный день был черным днем для демократии и верховенства права в Республике Молдова. „Это было продемонстрировано самым низким уровнем участия в выборах с момента независимости. В воскресенье было доказано, что в Республике Молдова не имеют значения такие ценности, как честность, профессионализм, научные степени, люди, которые всю жизнь жили достойно, но очень важно, есть ли у вас деньги, чтобы впоследствии вы могли убедить избирателей менее законными методами, которые ставят под сомнение свободу проведения воскресного голосования”, - отметил юрист.

„Партии, которые получили доступ в Парламент Республики Молдова, далеки от демократии, далеки от демократических правил вхождения в законодательный орган”, - добавил бывший кандидат.