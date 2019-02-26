Президент Молдовы прокомментировал выборы в парламент

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что готов встретиться с лидерами партий, которые прошли необходимый порог в парламент республики, если выборы будут признаны легитимными.

«Результаты показали, что в парламент проходят четыре партии, у которых нет большинства. Мои советники сообщили, что были поданы апелляции по поводу нарушений, которые выявили в ходе голосования. Если спросить о том, законны эти выборы, или сфальсифицированы, то давайте дождемся итоговых результатов», — сказал Додон.

Глава государства отметил, что уже до 13-15 марта будет известно, были эти выборы законными и признаны ли результаты голосования, пишет Sputnik.

По его словам, согласно Конституции, президент вправе созывать парламент на заседание в течение 30 дней после проведения выборов.

«Эти 30 дней истекают 26-27 марта. Не позднее 26 марта я в качестве президента, если выборы будут признаны, созову первое заседание. Если выборы признают нелегитимными, то будут назначены повторные выборы», — сказал он.

По словам Додона, если партии, которые прошли в высший законодательный орган, смогут созвать раньше заседание парламента, то готов это сделать и раньше.

Как только выборы будут признаны, готов провести встречи с лидерами партий, которые преодолели необходимый порог. Но это произойдет только после того, как будут решены все споры. Будут коалиции или досрочные выборы, думаю, пока говорить рано. Но надо брать в расчет все варианты, отметил президент.

«Если политики смогут сформировать парламентское большинство, то, по процедуре, после консультаций будут готов выдвигать кандидатуру на пост премьера. Если не удастся найти общий язык между партиями, тогда мы будем выступать за роспуск как можно быстрее этого парламента и за проведение досрочных выборов», — сказал Додон.

Глава республики отметил, что в этом случае надо, чтобы досрочные выборы прошли как можно быстрее.

«Вероятно, они могут состояться вместе с местными выборами, которые должны пройти в начале весны», — заключил он.