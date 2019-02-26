Валить из страны надо, а не голосовать: Почему в Молдове молодежь не ходит на выборы

Для большинства молодых выборы — это «квест на правильный результат»,в котором участвовать они не захотели.

В минувшее воскресенье состоялись, наконец, парламентские выборы, которых, судя по всему, с нетерпением ждали только сами кандидаты. Поскольку в этом году зарегистрирована самая низкая явка, а наименее активно проголосовавшими категориями избирателей стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Казалось бы, стоит ли удивляться пассивности молодежи, ведь ее в Молдове попросту не осталось.

Только за последние четыре года численность населения в возрасте 14-19 лет сократилась на 45 тысяч человек. Число граждан в возрасте 20-24 лет уменьшилось на 61 тысячу человек, а количество людей в возрасте 25-29 лет уменьшилось на 31 тысячу человек. Только, увы, массовый отток молодого населения из Молдовы – не единственная причина, по которой молодежь бойкотировала прошедшие выборы.

Во-первых, многие молодые люди не могут понять, каким образом проблемы, обсуждаемые политиками и кандидатами на выборах, соотносятся с их жизнью и их социальной средой. Мало кто из них видит свое будущее здесь, в Молдове. Более того, для большинства молодых людей остаться жить на родине означает прослыть неудачником, который не сумел устроить свою жизнь. Их не трогают шаблонные обещания политиков улучшить систему здравоохранения или, наконец, обеспечить ту социальную защищенность, о который граждане Молдовы только догадываются.

Все мысли молодежи, все действия направлены только на то, чтобы поскорее свалить из Молдовы. И даже постыдный статус мигранта, без прав и голоса, их не пугает. Все равно лучше без голоса, чем на родине за 3000 леев выживать в государстве, которое тебя грабит и только обещает «светлое будущее».

Не ходят молодые люди голосовать, потому что уверены - посещение выборов лишь немного усложняет «квест на правильный результат». В массовом сознании молодых людей закрепилось мнение о том, что выборы - это формальность, что их исход предрешен заранее, а их голос, собственно, ничего уже не решает. Зачем идти, если и так все ясно! Чтобы поскорее дорваться до государственной «кормушки», кандидаты устраивают позорные шоу под названием «избирательная кампания».

Еще один немаловажный момент. Молодежь (которой у нас не так много в принципе и осталось) - стратегический ресурс страны, только вот мало кто из кандидатов напрямую обращается к молодежной аудитории. Они ведрами льют грязь на оппонентов и конкурентов, превозносят себя, но не делают главного — не дают молодым и активным людям перспективы. Политиков беспокоит только собственное будущее, и не нужно быть политологом в седьмом поколении и окончить университет Гарварда, чтобы это понимать. Поэтому, возможно, их избирательные кампании и ориентированы исключительно на людей «сильно в возрасте». За их голоса они и дерутся. Это подтверждает статистика, согласно которой большинство принявших участие в выборах, состоявшихся 24 февраля, - это люди в возрасте от 56 до 70 лет, что составляет 31,75% избирателей.

Из общего числа голосующих только 8,5% составляют граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Не стоит обольщаться и насчет этих цифр. Поскольку те, кто кричит о собственной гражданской позиции и «украшает» свою ленту новостей в социальных сетях публикациями из серии «Am votat», вряд ли осознанно сделали свой выбор. Заставили, попросили, поощрили... выбирайте любой глагол, не ошибетесь. А остальные из этих же процентов, молодежь, которая давно живет за рубежом и которой удобно кричать о «необходимости перемен в Молдове», по сути, на самом деле не зная, чем и как живет их страна. И вряд ли что-то кардинально изменится в последующие четыре года.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ