Технологии СИБ: Информационная система ЦИК Молдовы подверглась ряду кибератак Информационная система Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подверглась ряду кибератак, объявила Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ), сообщает МОЛДПРЕС. По данным ведомства, большинство атак произошло после закрытия избирательных участков. Специалистами были выявлены попытки блокировать процесс составления предварительных результатов парламентских выборов. В СИБ отмечают, что кибератакам противодействовали специалисты Службы информационных технологий и кибербезопасности, которые обеспечили исправную работу системы. СИБ и Служба информационных технологий и кибербезопасности проведут совместные действия по установлению источника угрозы в соответствии с действующим законодательством.

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