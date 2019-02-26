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Технологии
СИБ: Информационная система ЦИК Молдовы подверглась ряду кибератак
26.02.2019

Информационная система Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подверглась ряду кибератак, объявила Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ), сообщает МОЛДПРЕС.

По данным ведомства, большинство атак произошло после закрытия избирательных участков. Специалистами были выявлены попытки блокировать процесс составления предварительных результатов парламентских выборов.

В СИБ отмечают, что кибератакам противодействовали специалисты Службы информационных технологий и кибербезопасности, которые обеспечили исправную работу системы.

СИБ и Служба информационных технологий и кибербезопасности проведут совместные действия по установлению источника угрозы в соответствии с действующим законодательством.


 
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