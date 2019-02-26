СИБ: Информационная система ЦИК Молдовы подверглась ряду кибератак

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Технологии
Информационная система Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подверглась ряду кибератак, объявила Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ), сообщает МОЛДПРЕС.
По данным ведомства, большинство атак произошло после закрытия избирательных участков. Специалистами были выявлены попытки блокировать процесс составления предварительных результатов парламентских выборов.
В СИБ отмечают, что кибератакам противодействовали специалисты Службы информационных технологий и кибербезопасности, которые обеспечили исправную работу системы.
СИБ и Служба информационных технологий и кибербезопасности проведут совместные действия по установлению источника угрозы в соответствии с действующим законодательством.
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