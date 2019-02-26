Как поступают молдаване? Банковский вклад или денежный перевод?

Молдаванин, работающий за границей, сберегает в иностранных банках сумму, в 5-7 раз превышающую ту, что он отправляет на родину – такие данные представил Всемирный банк.

Этот разрыв растет в зависимости от того, как долго гражданин Молдовы работает вне своей страны. Наиболее активными отправителями переводов являются люди, уехавшие из страны 5 и менее лет назад. Эксперты считают, что сумма накоплений частных лиц в зарубежных банках сопоставима с суммой, ежегодно отправляемой в страну – порядка 1,2 миллиардов долларов США.

В абсолютном большинстве случаев денежные переводы Молдова получает через платежные сервисы, в число которых входит «Золотая Корона». В 2018 году через системы денежных переводов было отправлено около 1 266 840 000 долларов – это более 83% от общего числа трансграничных транзакций частных лиц. Целью отправки заработанных средств является поддержание достойного уровня жизни родственников, оставшихся в стране.

Для молдаван, выбравших работу за рубежом, характерно стремление как можно быстрее ассимилироваться на новом месте, наладить устойчивые социальные связи. Это отличает молдавских мигрантов от работников из других бывших стран Союза. Мигранты из иных соседствующих с Россией республик по-прежнему предпочитают сезонные заработки, хотя и у них наблюдается стремление осесть в другой стране и найти хорошо оплачиваемую стабильную работу.

И, конечно, процент открытия вкладов в местных банках у них значительно ниже. Впрочем, это может быть связано с уровнем заработной платы. Финансовая грамотность молдаван растет. Наряду с вкладами в зарубежных банках (это порядка 404 миллиардов леев накоплений), граждане используют накопленные средства для инвестиций в собственный бизнес.

Но все чаще они предпочитают открывать его не на родине, а за рубежом. В качестве инструмента для отправки средств мигранты используют те платежные сервисы, которые готовы предложить наиболее выгодные условия транзакций. В этом смысле особого внимания заслуживает российская «Золотая Корона», которая реализовала возможность отправлять денежные переводы в Молдову без комиссии.

Этим внимание к молдавским пользователям не ограничилось: в обновленной версии приложения Денежные переводы от «Золотой Короны» мультиязычный интерфейс пополнился молдавским языком. Так что теперь высылать деньги на родину молдаванам стало значительно проще и быстрее.

Портрет среднестатистического молдавского мигранта уже много лет остается неизменным: как правило, это люди наиболее экономически активного возраста, чаще всего уроженцы юга Молдовы. В качестве приоритетных направлений они выбирают европейские страны, популярность России с точки зрения места работы постепенно снижается. Заработанные средства они направляют на родину для поддержки менее защищенных групп населения: пожилых родственников, женщин, ухаживающих за маленькими детьми. Получаемые средства чаще всего расходуются на повседневные нужды и оплату коммунальных услуг и практически никогда не откладываются в качестве сбережений или инвестиций в местную экономику. Специалисты отмечают, что часть молдавских экспатов, проживших за рубежом свыше 5 лет, уже не вернется на родину независимо от того, как будет складываться ситуация в молдавской экономике. Они объясняют это пессимистичным настроем в отношении перспектив и возможностей для себя и своих детей