Перезимовали: В Молдову идет весна — надолго, а 8 марта готовит лучший жаркий подарок

С морозами можно распрощаться, по крайней мере, если не будет «сюрпризов» вроде апреля 2017 года.

Весна идет, весне дорогу! На радость замученным зимой родителям, на огорчение детям снега в Молдове больше не будет! По крайней мере, в последние дни зимы и начале весны. Более того, не будет морозов!

Так, согласно прогнозам синоптиков, если до четверга, 28 февраля, температуры будут достаточно низкие — до плюс 4 днем, то уже начиная с последнего дня зимы начнется потепление — до 10 градусов тепла. Затем нас ждут теплые выходные — 8-10 градусов тепла 2-3 марта.

Предпраздничная неделя тоже будет теплой — от 10 до 18 градусов тепла! А 8 марта подарит всем большой сюрприз — если верить прогнозам, температура воздуха поднимется до плюс 19.

Что касается осадков, они ожидаются в ближайшие дни, а также в среду, 6 марта.

ЛИДИЯ ТКАЧ