Граждане против повторных выборов и за создание коалиции

Прошедшие в парламент политические партии должны сесть за стол переговоров и сформировать большинство. Такого мнения придерживаются жители страны. По их словам, политики должны сделать все необходимое, чтобы не допустить повторных выборов.

"Результаты очень хорошие и те, кто вчера были врагами, должны стать друзьями, другого выхода нет" "Это ожидаемые результаты. Такова ситуация. Мы уверены, что это хорошие результаты и будем идти дальше"

"Результаты первых партий совпали с моими ожиданиями, а вот последней очень удивили. Не ожидала, что партия Шора получит столько мандатов." "Я ожидал, что ACUM возьмёт больше и они получили 26 мандатов, это очень хороший результат."

Граждане поделились предположениями о том, кто сможет сформировать коалицию. "ДПМ и социалисты. Они. То есть, я бы очень хотел, чтобы они объединились."

"Если помните, ACUM поклялись, что не вступят ни в одну коалицию, ни с демократами, ни с социалистами. Но думаю, Евросоюз потребует от них вступить в альянс с демократами, потому что наш путь - это Европа, а не Москва"

"Думаю, на альянс согласятся демократы и социалисты. Блок ACUM слишком далеко зашел. Слишком много наговорили на Демпартию, и заслуженно и незаслуженно" Жители Молдовы не хотят повторных выборов.

"Неизвестно какие результаты будут на повторных выборах. Думаю, лучше найти общий язык, чем снова тратить деньги." "На повторных выборах у кого-то будет больше, у кого-то меньше, только деньги лишний раз потратят. Мы не можем себе это позволить." "Должны думать о народе, оставить в стороне амбиции и личные обиды. Создать альянс для блага народа."

Ранее лидер демократов Влад Плахотнюк заявил, что ДПМ готова сесть за стол переговоров с другими партиями для создания большинства. Представители блока ACUM отвергли предложение. Партия Шора пока не прокомментировала ситуацию, а социалисты заявили, что выскажутся после утверждения результатов выборов.