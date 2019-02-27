Досрочных выборов не будет, политический комментатор

Политический комментатор Ион Тэбырцэ считает, что досрочных парламентских выборов не будет потому, что нынешние выборы были достаточно дорогостоящими для всех политиков, вовлеченных в процесс, особенно для „тяжеловесов”. По его мнению, Демократическая партия, которая принимает сейчас решения, не имеет никакой гарантии, что получит лучший избирательный балл в результате досрочных выборов, которые предполагают новые расходы. Ведь ДПМ и ее руководство ведут себя очень и очень рационально, отмечает комментатор.

Ион Тэбырцэ заявил для IPN, что предварительные результаты парламентских выборов и распределение мандатов диктуют два основных сценария. Оба они связаны с Демократической партией, которая, по его мнению, в той или иной формуле будет находиться у власти. Первый сценарий, но менее вероятный, считает комментатор, был бы большая коалиция между ДПМ и Партией социалистов. И, по мнению Иона Тэбырцэ, это была бы единственная формула, при которой демократы могли бы прийти к власти. „Если до выборов были определенные прогнозы о том, что Партия социалистов самостоятельно сформирует правительство или наберет достаточно высокий балл и ей потребуется только еще нескольких мандатов для формирования правления, то сейчас очень ясно, что Партии социалистов будет очень тяжело. У нее нет возможности влиять на других депутатов, чтобы они вышли из своих фракций. Им нужно еще 16 депутатов, поэтому это будет очень и очень сложно. Их единственным шансом является большая коалиция с демократами, упакованная в про-Молдова - национальный идеал и своеобразная геополитическая эквилибристика. Возможно с Партией „Шор”, возможно – нет. Но это уже другой аспект”, - говорит Ион Тэбырцэ.

Второй сценарий - правительство, утвержденное ДПМ вместе с Партией „Шор” и с независимыми депутатами или из других фракций, скорее всего, от ПСРМ. По мнению политического комментатора, менее вероятными будут депутаты от Избирательного блока ACUM, и еще в количестве, необходимом для этого голосования. Комментатор считает, что может произойти впечатляющий отрыв от ПСРМ, поскольку ДПМ может внедрить определенные методы для влияния на депутатов-социалистов. Комментатор напоминает 2015 год, когда 14 депутатов от Партии коммунистов и семь из Либерально-демократической партии покинули свои фракции, чтобы поддержать правительство, возглавляемое демократами. По его мнению, скорее всего, мы будем свидетелями такого сценария.

Ион Тэбырцэ не думает, что Блок ACUM будет участвовать в управлении страной. Хотя не исключено, что давление снаружи, если не на весь блок, то на некоторые его стороны, будет. „Но если этот блок хочет стать реальной альтернативой для возвращения Республики Молдова на путь европейской интеграции, тогда он должен сформировать хорошую позицию, укрепиться в оппозиции и поэтапно, начиная с местных выборов, а затем президентских, готовиться к следующим парламентским выборам. Они должны постепенно восстановить проевропейское правое крыло в Республике Молдова”, - отметил комментатор.

Согласно предварительным результатам парламентских выборов, Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия – 30 а Избирательный блок ACUM – 26 мандатов. Партия „Шор” получила 7 мандатов и еще три мандата достались независимым кандидатам.