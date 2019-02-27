Правительство соберётся на заседание

Премьер-министр Павел Филип назначил на среду, 27 февраля, заседание кабинета министров. Оно состоится после двухнедельного перерыва, вызванного выборами от 24 февраля.

На сайте правительства опубликована повестка дня, содержащая более 30 вопросов, которые предстоит рассмотреть. В их число входят внесение изменений в приложение к Постановлению правительства от 2002 года об оплате труда работников хозрасчётных предприятий. Министры одобрят и внесут изменения в приложение к Постановлению правительства об утверждении персонального состава молдавской части Комиссии по устойчивому использованию и защите бассейна реки Днестр.

Ещё один проект связан с созданием государственного учреждения Государственная пробирная палата. Будет рассмотрено и постановление о государственном заказе на повышение квалификации государственных служащих на 2019 год.

Кабинет министров также должен внести изменения в постановление, утвердившее Положение о порядке назначения и выплаты материальной помощи, и в постановление об утверждении норм денежных расходов на содержание лиц, размещённых в социальных учреждениях.

На время избирательной кампании пять министров сложили свои полномочия. Четверо из них, согласно предварительным результатам парламентских выборов, получат депутатский мандат.