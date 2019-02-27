Игорь Додон встретился с послом США в Молдове

Президент обсудил с послом США в Молдове прошедшие выборы в парламент.

Сегодня, 26 февраля, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили актуальные проблемы внутренней и внешней политики нашей страны, уделили особое внимание прошедшим 24 февраля парламентским выборам.

По мнению главы государства, необходимо воздержаться от политических деклараций, пока судебные инстанции не дадут правовые оценки по тем жалобам, которые ранее были направлены электоральными конкурентами по результатам выборов в некоторых избирательных округах. Игорь Додон также отметил, что только после утверждения окончательных итогов парламентских выборов Конституционным Судом Республики Молдова можно будет переходить к стадии переговоров между политическими партиями, прошедшими в Парламент.

- В этом контексте подтвердил послу США, что Администрация Президента РМ готова предоставить площадку для таких переговоров с целью нахождения законной и легитимной конфигурации Парламента нового созыва и будущего Правительства нашей страны, сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В завершение беседы президент выразил надежду на то, что новый Парламент будет проводить взвешенную внешнюю политику. В связи с этим сообщил, что намерен предложить лидерам политических партий взять этот подход за основу при формировании парламентского большинства.