Миссия ENEMO представила предварительный отчет по выборам 24 февраля

Избирательная кампания отличалась накалом, который увеличивался по мере приближения дня выборов.

Такое мнение озвучили на состоявшейся сегодня, 26 февраля, пресс-конференции наблюдатели от Международной миссии по наблюдению за выборами (IEOM) ENEMO в Молдове. При этом они отметили эпизодические ошибки и двусмысленности процедурного характера, вызванные в основном недавно введёнными изменениями и процедурами. Речь идет об отмене запрета на электоральную агитацию в день голосования, использовании камер видеонаблюдения и проведении референдума в один день с выборами.

Возглавляющий миссию Дритан Таулла отметил, что в ходе избирательной кампании со стороны соперников было выдвинуто большое количество обвинений личного характера, зачастую приводящих к официальным жалобам в ЦИК и суды.

- Основные месседжи этой кампании затрагивали внутренние вопросы, связанные, прежде всего, с экономикой и борьбой с коррупцией, в то время как некоторые кандидаты в одномандатных округах в ходе своей предвыборной кампании сосредоточились на вопросах, относящихся к компетенции местной администрации, - пояснил Таулла.

Он отметил, что многие собеседники сообщали о злоупотреблении административным ресурсом, давлении на госслужащих и обвинениях в скупке голосов. Таулла сообщил, что миссия ENEMO стала свидетелем массовой организованной доставки избирателей с левого берега Днестра, в то время как обвинения в скупке голосов поступили властям от различных заинтересованных сторон, и их необходимо расследовать.

Заместитель главы миссии Бошко Ненезич охарактеризовал поведение ЦИК в отслеживаемых аспектах как эффективное и прозрачное.

- Заседания ЦИК были открытыми для СМИ и наблюдателей, а также для общественности, благодаря онлайн-трансляциям. Решения ЦИК в целом своевременно размещали в Интернете. В день выборов ЦИК периодически предоставляла информацию о ходе голосования и о явке, а после закрытия избирательных участков – транслировала предварительные результаты в Интернете, что способствовало прозрачности процесса, - сообщил Ненезич.

Тем не менее, он отметил, что публикация решений отдельных окружных избирательных советов не была осуществлена в срок, многие решения до сих пор не опубликованы.

- Помимо 15 конкурентов, зарегистрированных по общенациональному округу, ещё 325 кандидатов приняли участие в выборах в одномандатных округах, при этом несколько кандидатов получили право участвовать в выборах всего за несколько дней до дня выборов, что существенно отразилось на их возможности провести избирательную кампанию в равных условиях, - указал Ненезич.

Приняв приглашение Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, ENEMO направила Международную миссию по наблюдению за выборами для проведения мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года. Миссия состоит из Основной группы, включающей восемь международных экспертов и базирующейся в Кишинёве, и десяти наблюдателей, разбитых на пять групп по два человека, действующих по всей стране.

Основная группа была создана в начале довыборного периода, в то время как долгосрочные наблюдатели были направлены в страну 10 января 2019 года. С момента своего прибытия Миссия по наблюдению за выборами проводила мониторинг и оценку общей обстановки при проведении выборов, эффективности работы органов управления выборами, процесса регистрации кандидатов, избирательной кампании, дня выборов и иных аспектов процесса. Миссия по наблюдению за выборами оценивает избирательный процесс на предмет его соответствия международным критериям и стандартам демократических выборов, а также законодательству Республики Молдова.

В день выборов восемь групп, состоящих из двух наблюдателей, вели мониторинг открытия участков, процесса голосования, подсчёта голосов и подведения итогов, передачи результатов в окружные избирательные советы, а также обстановки внутри и вокруг избирательных участков. Ещё три группы вели мониторинг голосования на зарубежных избирательных участках. В общей сложности миссия ENEMO осуществляла мониторинг 115 избирательных участков (112 в Молдове и 3 – за рубежом).

Миссия по наблюдению за выборами в рамках ENEMO в Молдове на парламентских выборах 2019 года финансируется посольством Нидерландов, Швецией, Национальным фондом демократии (NEF) Конгресса США – через Национальный институт демократии, а также Европейским союзом.