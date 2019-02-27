Молдавские коммунисты: «Вы продали не голос - вы продали будущее собственных детей

Потерпевшая сокрушительное поражение на парламентских выборах Партия коммунистов, выступила с жестким заявлением.

Коммунисты, набравшие на минувших выборах всего 3,75 процента выступили с заявлением, в котором отметили, что «мы не обещали несбыточного, не унижали вас жалкими подачками, не лгали, не пытались ни запугать, ни подкупить вас.

Мы не использовали административный ресурс, не выпрашивали поддержку извне. Наша программа была построена на наших постоянных и неизменных целях и принципах – сохранение и укрепление государственности и независимости Республики Молдова; построении социального государства и справедливого общества; свободы, равенства, демократии для всех граждан; восстановление законности в стране.

«Почему Вы, избиратели отдали свой голос тем, кто все эти 10 лет над Вами издевались, обворовывали на целые миллиарды, вынуждали покидать страну, лишали право на образование и медицину, на достойные пенсии. Почему Вы предпочли продать свои голоса за пакеты с продуктами, концерты, деньги, водку. Вы что не понимали, что эти подарки из рук негодяев, которые обкрадывают Вас и ежечасно грабят страну.

За дешевые подачки и примитивные предвыборные «сказки» вы дали им возможность окончательно обирать Вас еще на четыре года. Вы продали не голос. Вы продали будущее. Будущее нашей страны, Молдовы. Вы продали свое будущее и будущее собственных детей. И тем самым приговорили к смерти Ваших родителей», - отмечается в заявлении

И, само собой, пугают:

«А потому впредь не жалуйтесь. Когда у Вас, как и в предыдущие десять лет, будут отбирать совсем уже последнее. Когда Вы будете голодать, мерзнуть и погибать в одиночестве. Когда, дойдя до последней черты, побежите, куда глаза глядят из Молдовы. Когда Молдову превратят в колонию другой страны и Вы останетесь без Родины, без отчего дома. Когда наши молдавские земли купят за так называемые инвестиции арабские шейхи и Вы будете на них батрачить. И Вам не будет на кого пенять. Потому, что на эту беду обрекли страну именно Вы, отдав свои голоса бандитам, лжецам, лицемерам и казнокрадам», - говорится в заявлении

Центрального комитета Партии коммунистов Республики Молдова.

ЛИДИЯ ТКАЧ