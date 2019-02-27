В Кишиневе у отца-одиночки после смерти жены опека отобрала двух дочек...

Дрязги, конфликты, ссоры с привлечением органов опеки, полиции и прокуратуры больнее всего бьют по детям — 6-летней Александре и 2-летней Софье.

Наткнулся в соцсетях на пост, мимо которого нельзя было пройти равнодушным. «Очень надеюсь на Вашу поддержку и помощь! Я - Игорь Спыну, отец-одиночка, воспитываю двух девочек: Александра - 6 лет и София - 2,5 года. Мать год назад умерла от рака. Сейчас случилось что-то невероятное: на основании некого анонимного заявления у меня изъяли детей и определили в приют и якобы прикрываются законом. Я хочу привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации и попросить помощи у тех, кто может помочь! Прошу не остаться равнодушным к моей беде! Никогда не думал, что в Молдове такое возможно! Очень надеюсь на Вашу помощь и репосты!»

Как так, подумали мы и, кипя благородным негодованием, бросились на помощь отцу-одиночке, которое бездушное государство лишает детей.

“Меня обвиняют в угрозе сексуального насилия над своими детьми!»

- С Ксенией мы жили в гражданском браке, - рассказывает нам Игорь Спыну. - Мы жили в трехкомнатной квартире ее родителей. Ее мать уехала в Россию, в Краснодар, жила там несколько лет. Туда же уехал брат Ксении, Егор. Ее отец живет с другой женщиной. Получается, что мы жили в квартире ее родителей. У меня тоже есть двухкомнатная квартира, не поделена, правда, там уголовное дело...

В итоге, в 2014-м, когда приватизировали квартиру родителей Ксении, провели ее оценку, она стоила 32 тысячи евро. Игорь согласился выкупить долю квартиры у Егора за 16 тысяч евро. Уже родилась Александра, а в 2-17 году — Софья. У Ксении обнаружили рак и 23 декабря 2017 года она умирает. Игорь работал в то время в Германии.

- Я уехал в Германию, чтобы заработать денег и отдать Егору, но не успел, - признается Игорь. - Заработал всего пять тысяч евро. После похорон и начались проблемы... Детей стали прятать от меня, а потом я узнал, что уже было готово их удочерение состоятельной семьей из Окницы. На том основании, что я полгода был в отъезде и не воспитывал детей. Но у родителей Ксении ничего не получилось — я ведь был в отъезде всего четыре месяца!

Игорь с детьми переехал в свою квартиру.

- Хотя Ксюша, зная, что умрет, в 2009-м написала завещание и отписала мне и детям долю своей квартиры, - говорит Игорь. - Но якобы она 2 февраля 2018 года в БТИ написала заявление и отказалась от своей доли в квартире! Как она могла это сделать, если уже умерла к этому времени?!

Ксения Фещенко

Между Игорем и родными Ксении началась война, стороны писали друг на друга в полицию и в прокуратуру, причем, регулярно. На каждую из сторон имеются уголовные дела. В конфликт оказались втянуты и органы опеки. Даже квартиру арестовали!

- А 14 февраля на основании анонимки детей у меня отобрали! - возмущается Игорь. - Отобрали на основании заключения Национального центра по предотвращению угрозы насилия над детьми, цитирую, это о старшей дочери: «Ребенок чересчур развит, не боится брать на себя ответственность, умеет присматривать за младшей сестрой, может убирать в доме, готовить, умеет чистить картошку и рыбу, варить супы. Ей запрещено включать газ. Нормально относится к тому, что остается дома одна с младшей сестрой. Что Софья остается одна, пока отец отводит Александру в детсад. Ребенок ходит голодным, что подтверждают воспитатели в детсаду. Она очень худая...» И в конце — три строчки: «Ребенок боится отца. Проявляет стеснительность, что касается интимной зоны, с кем спит и кто ей помогает купаться»...

- Что это значит?

- Сам не понимаю, но это является основанием для изъятия ребенка из семьи! Абсурдно звучит, конечно... И дальше. «Для того чтобы определить наличие угрозы сексуального насилия, необходимо провести комплексную проверку ребенка у психолога. Классифицировать ситуацию, как очень опасную для детей, рекомендуется срочно изъять детей от отца». Получается, меня подводят к определенной статье УК! Приехало две машины полиции, из опеки и забрали детей. Их отправили в приют, я увидел своих дочек там только через четыре дня! Я понял, что один уже не справлюсь и кинул клич о помощи в соцсетях.

- Вы навестили детей, они, наверное, плачут, хотят домой...

- Нет. Я их воспитал так, что не надо никогда переживать, ни по какому поводу. Я так их воспитываю. Я прихожу к ним, мы играем, ухожу — они спокойно продолжают играть дальше. Даже, когда их забирали из дома, они веселые были, не плакали. У меня веселые и позитивные дети.

- Вы детей часто оставляли дома одних?

- Нечасто. Ненадолго оставлял, минут на пятнадцать-тридцать. Но дома установлены видеокамеры, я из любого места вижу, чем дети дома занимаются.

- Как вы думаете, удастся ли вам вернуть детей?

- А я не вижу оснований их забирать у меня! Пытался поговорить с Ириной Фещенко, мамой Ксении, она сказала, что считает, что я - плохой отец. Это она написала ту анонимку! Думаю, детей я верну! Все обвинения в мой адрес надуманны!

Бабушки: «Он лишает детей детства!»

Но, когда мы позвонили Анне Спыну, матери Игоря, то были, честно говоря, в шоке.

- Игорь сам создал эту ситуацию! - огорошила нас Анна Васильевна. - Он — неадекватный человек! Вы же видите, он пишет, какой он хороший отец, а его мама — пьяница! У меня пятеро детей, все с высшим образованием, у меня четырехкомнатная квартира, дача двухэтажная... Правильно сделали, что отобрали у него детей, он недостойно воспитывает моих внучек!

- В чем это выражается?

- Он при свахе выразился, что спит со старшей дочкой, купается с ней вместе голым для того, чтобы она знала будущую жизнь! Это нормально?! А людям он рассказывает только то, что ему выгодно! Он не рассказывает то, что в 1995 году должен был быть осужден за сутенерство, я, мама, его вытащила! Он обвиняет сваху, что они убили его жену. Если ты такой хороши муж и отец, почему двадцать лет вместе с женой находишься за границей, Ксюша была ему как второй водитель? Он на фуре работал... Почему он ее не лечил за границей, у Ксюши был румынский паспорт?! Вместо этого он крутил в Германии романы с любовницами, а жене присылал фотографии, как он занимается любовью! Он же ее морально этим убивал! А то, что бабушка легла спать с внучкой, а он приходит: «Дочка должна спать со мной!» Видно, психологи поработали с девочками, что-то обнаружили, поэтому и забрали детей. Он считает себя хорошим отцом, но он очень грубый. Девочка в четыре-пять лет должна мыть унитаз, пол в ванной, в туалете, чистить картошку?! Он крадет у ребенка детство! Так нельзя поступать! Ребенок целый год в садик не ходил! Почему нас, бабушек, он не пускает, чтобы увидеть внучек?! Я вынуждена была в десять часов вечера ходить в наркологическую клинику, сдавать анализы, что я — не алкоголичка, чтобы увидеть детей! Почему он обвиняет тещу, что она хотела присвоить имущество?! А он судился с нами, чтобы забрать у нас квартиру и выкинуть больного отца со второй группой инвалидности на улицу! Шесть лет он меня тягал по судам, шесть лет! Он за эти шесть лет ни разу не зашел в комнату к отцу: «Папа, может, тебе кружку воды принести?» Я вам, как на духу, все рассказываю! Мой сын не такой ангел, каким себя представляет...

Дозвонились мы и до Ирины Фещенко, тещи Игоря.

- Я лично видела, как Игорь вышел голым перед старшей дочерью, - вспоминает Ирина Владимировна. - У меня не оказалось слов, когда я это все увидела! А он говорит: «И что?! Я вместе с ней купаюсь!» Он и спит вместе с ней. Это правда. Он маленьких детей запихивает в темный туалет и держит дверь, чтобы они ее не открыли! Потому что ребенок просто захныкал. А у него такое понятие, что дети не имеют права плакать! А дети есть дети... Софочка до сих пор почти не разговаривает из-за такой обстановки в доме.

- Игорь гордится тем, что старшая дочь почти все делает по хозяйству...

- Это правда. У Александры как-то была температура тридцать восемь с лишним, а он говорит: «Она должна встать, потому что ей будет нравиться болеть и ничего не делать! А ну, бери тряпку и иди вытирать зеркала!» Это было при мне. Я не против того, чтобы детей приучали к труду. Но я против того, когда детей лишают права на детство! Когда он мне разрешал брать детей, опека мне дала расписание, в какие дни я могу брать детей к себе, я спрашиваю: «Сашенька, я вам море игрушек отдала, а я ни разу не видела, чтобы вы игрались с ними...» Вы знаете, как мне было больно услышать от пятилетнего ребенка: «Бабушка, а мне некогда!» Мне шестьдесят лет, если бы Игорь хорошо относился к детям, клянусь покойной дочерью, я бы уехала, оставила бы их в покое! Но, когда вижу, что он вытворяет, когда внучка рассказывает, что папа их оставляет одних дома, она подметает, моет полы, пылесосит, убирает кровати, моет посуду, моет туалет, моет ванну, я должна спасти девочек!

- Игорь говорит, что у вас с ним был конфликт из-за квартиры...

- Я приехала к дочке на помощь, не ждала ее смерти. Перед смертью дочка хотела расстаться с Игорем, она не могла уже его выдерживать, его ежедневные скандалы! Я понимаю, мужик далеко, больная жена, но зачем эти фотографии с любовницей ей присылать?! Насчет квартиры... Ксения свою долю в квартире переписала на меня. А Игорь на пятый день после того, как Ксения родила Софочку, потащил ее к нотариусу, чтобы она переписала свою долю квартиры на него! Он ей говорит: «Надо быстрее это сделать до того, как я распишусь с Катей, которая живет в Германии!» Чтобы, если у него не сложится с этой Катей, она не имела бы претензий на эту квартиру. Это Ксению он любил?! Она переписала на него квартиру, но она этого не помнит.

- Детей у Игоря отобрали с вашей помощью?

- Я не собиралась отбирать у него детей. Я с его матерью ходили в опеку, потому что он детей кормит только картошкой и яичницей. Мы просили , чтобы в дом приходила опека и смотрела, в каком состоянии дети, что они едят!

- Дети сейчас в приюте... А что с ними будет потом?

- Я не знаю... Мне сказали, что дети в приюте надолго, все зависит от того, что скажет психолог.

- Игорь мне рассказывал, что вы хотели, чтобы детей удочерила состоятельная пара из Единец...

- А он вам не рассказывал ничего про Германию, про того, что он заработал не пять тысяч евро там, а всего 500, триста из которых, как он говорит, потерял? Дочка постоянно просила у меня деньги... Я бы с удовольствием забрала бы детей к себе! В приюте дети даже не вспоминают ни дом, ни папу! Когда я детей брала к себе, Александра мне говорила постоянно «бабушка, приходи к нам почаще!» Когда я приходила к ним, он встречал меня со словами: «Дети, ваша бабушка-наркоманка пришла!» Мне вместе с его мамой тоже пришлось сдавать анализы в наркологической клинике, чтобы я могла видеть внучек...

По словам психолога, работающего с Сашей и Софьей, дети совсем не скучают по дому и папе...

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНОВ ОПЕКИ

По закону в случае, если имеется опасность для здоровья и жизни ребенка, органы опеки имеем право забрать ребенка временно из семьи, - объясняет глава управления по защите прав ребенка сектора Ботаника Виктория Ионицэ. - В данном случае основания были. Мы провели всю необходимую процедуру, она очень сложная, в течение суток была оповещена прокуратура и в течение трех суток обратились в прокуратуру относительно легальности наших действий. Про этот случай более подробно я говорить не имею права, исходя из положений закона по защите персональных данных.

- Как долго дети будут находиться в приюте?

- Они будут там находиться до окончательного выяснения всех обстоятельств. С ними работают специалисты, которые потом дадут заключение — имелись ли насильственные действия в отношении детей или нет. Если нет, дети вернутся к отцу, а если да, человек будет отвечать по закону за свои действия. Если на то будут основания, то ответит по статье Уголовного кодекса. Мы давно мониторим эту семью, семья сложная, конечно. Если человек такой, значит, что-то в этой семье давно не так. Иногда не подтверждалось то, что говорилось со стороны членов семьи. Сейчас ситуация немного изменилась...

Как нам рассказала психолог, работающая с Сашей и Софьей, дети совсем не скучают по дому и папе...

ЛЕОНИД РЯБКОВ